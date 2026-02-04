С домашни вина и ракии и много музика в радомирското с. Дрен празнуваха Трифоновден

За втора поредна година НЧ „Б. Попов-1927 “ и клуб „Фукарите“ в село Дрен отбелязаха Трифоновден. В препълнената зала на читалището майсторите на вина и ракии и на домашни деликатеси вдигнаха наздравици. Стопаните от селото показаха майсторлък на домашно приготвените напитки. Майсторите на люта ракия и пивко вино бяха изработили специално за празника и етикети на бутилките.

Присъстващите имаха възможността да усетят вкуса на приготвени с мерак домашни вина, деликатеси от дивечово месо и вкусни баници и погачи. Организаторите удостоиха всички участници в събитието с грамоти, изненади и много поводи за усмивки.



За приноса към празничната атмосфера с музика и песните, посветени на виното, присъстващите благодариха на Сашо Луков. Празникът на дренци уважиха зам. кметът на Радомир Гергана Здравкова и председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов.

„Нека бъде плодородна годината, да има здраве, берекет и добруване между хората!“, пожелаха си дренските майстори.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА