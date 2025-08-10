С дълги трапези ловците от Брежани и Сенокос откриха сезона за пернат дивеч

52-ра ловно-рибарска дружинка от село Брежани и 53-та ловно-рибарска дружинка от село Сенокос се събраха на дълги трапези, за да отпразнуват откриването на ловния сезон за пернат дивеч. Поводът за приятелската среща ги отведе в красивата местност „Присадна“, където отбелязаха началото на сезона.

Председателят на дружинките Антон Груичев пожела наслука на своите колеги и сподели добри пожелания за успешен и безопасен лов. Сред гостите на празника беше кметът на село Брежани – Петьо Борисов, кметът на село Полето Иван Манчев и кметският наместник на село Сенокос Цветанка Илчова, които поздравиха ловците и риболовците за тяхната сплотеност.





