С дългосрочен общински заем от 4,5 млн. лв. община Г. Делчев планира покриване на всички плащания по европроекти за 5 г. напред

Община Гоце Делчев да изтегли дългосрочен общински дълг от ФОНД ФЛАГ в размер на 4,5 млн. лв., предлага кметът Владимир Москов. Парите ще се ползват само за плащания по проекти с европейско финансиране и ще се възстановяват текущо, когато финансиращите органи се издължат.

В момента общината изпълнява 11 проекта с европейско финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, Програма „Развитие на регионите 2021-2027”, Програма „Околна среда 2021-2027” и Програма „Интеррег България-Серверна Македония” на обща стойност 31 416 875 лв., обясни Москов. В допълнение по програма „Околна среда 2021-2027” е обявена процедура за въвеждане на мерки за борба с наводненията със срок до 2 юни 2025 г., по която общината е директен бенефициент, а максималната стойност на проекта се очаква да бъде 4 720 000 лв. Така с този проект общата стойност на привлечените европейски средства се очаква да надскочи 36 млн. лв., които общината ще реализира до 2029-2030 г.

Освен авансови и междинни плащания до 80% по европейските проекти има 20% окончателни плащания, които често се налага общината да осигури до възстановяването им от съответния управляващ орган, а при закъснение в провеждането на обществената поръчка или по време на строителството при някои от проектите възниква допълнителна необходимост от осигуряване на финансов ресурс и често се налага 30-40% от него да е под формата на краткосрочен общински заем от Фонд ФЛАГ.

Още от първия програмен период 2007-2013 община Гоце Делчев осигурява необходимото финансиране чрез договори за кредит за всеки проект, което създава трудности с множество решения, които трябва да гласува ОбС за одобрение на кредитите или удължаването им, вписвания в централния регистър за особени залози, получаване на съгласие от други кредитори и т.н. От 2025 Фонд ФЛАГ обаче допуска комбиниране на проекти в един дългосрочен общински дълг, поет с договор за револвиращ кредит, отпуснат до размера на отпуснатия кредитен лимит. От оборотния кредит се усвояват само необходимите към даден момент средства и само върху тях се начисляват лихви. Кредитът ще бъде погасен изцяло с получаване на окончателните плащания по съответните проекти, мотивира искането си Москов.

Сумата на кредита не е произволно избрана. От общото безвъзмездно финансиране в размер на 36 136 875 лв. минималното необходимо допълващо финансиране е изчислено на 8 498 771 лв. за целия период. Тъй като през следващите 5 г. ще има и други проекти, предложението е размерът на договорения кредитен лимит да е 4 500 000 лв.

Обезпечение на кредита е стандартното – чрез особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на общината по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по европейски проекти, особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания на общината по Закона за публичните финанси и върху банковите сметки на община Гоце Делчев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА