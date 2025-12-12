Топ теми

С Дядо Коледа и Снежанка ученици от Якоруда стартираха празничната магия

Дата:
от: Хайлайф
Коментирай
( 338 )

С посрещането на Дядо Коледа, Снежанка и елфи учениците и учителите на Професионална гимназия „Петко Р. Славейков“ в Якоруда се потопиха в празнична атмосфера /на снимките/,  а училищният коридор оживя с музика, хора и усмивки.

По време на събитието директорът инж. Малина Гръкова поздрави учениците и използва специалния момент, за да награди победителите в училищните конкурси по повод патронния празник на образователната институция.

Най-вълнуващият миг бе запалването на коледните светлини, които озариха училището и донесоха истинска празнична магия.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *