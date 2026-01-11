С жп прелез на теснолинейката Септември-Добринище Якоруда осигурява достъп на линейки и пожарни коли до с. Смолево

Железопътен прелез през теснолинейка Септември-Добринище на републикански път ІІ-84 Велинград-Юндола-Якоруда-Разлог ще обезопаси опасен участък в района на якорудското с. Смолево.

Идеята на кмета Мехмед Вакльов бе одобрена от ОбС – Якоруда в края на миналата година и проектът вече е готов. Той ще засегне 3 терена в Смолево – жп линията, горска територия и пасище.

Целта на жп прелеза е да се създаде достъп от местностите Смолево и Кобилище до гр. Якоруда и с. Аврамово, респективно до гара Черна Места и гара Аврамови колиби, както и до Обединено училище „Гоце Делчев“ в с. Смолево. С него ще се осигури възможност и за преминаване на автомобили на пожарната и спешна помощ, както и на товарни автомобили, които към момента не могат да минат, както и по-добра и безпрепятствена връзка на леки автомобили.

Проектираната пътна връзка ще е с начало на съществуващия път към местността Смолево и край републиканския път II-84 с посоки към гр. Якоруда и с. Аврамово. Трасето ще пресече съществуващата теснопътна жп линия Септември-Добринище на км 0+100.75 по условния километраж на пътната връзка (км 71+886.00 по километража на железния път) чрез неохраняем прелез.

За да се осъществи връзка в двете посоки на републиканския път II-84 бе прието решение с разделяне на трасето в посоки на изток и запад след пресичането на жп линия. За началото на пътната връзка е избрана точка на съществуващия път за местност Смолево и местност Кобилище. Трасето е в прав елемент до км 0+025.79 и след крива с радиус 30 м и контракрива с радиус 10 м пресича железния път под ъгъл 84 градуса. След прелеза проектната ос ситуационно е успоредна на път II-84 и жп линията, след което се влива в републиканския път.

ВАНЯ СИМЕОНОВА