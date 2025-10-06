GHB-728×90-May-2025
С изложба отбелязаха 20 г. от създаването на Дневен център за пълнолетни с увреждания „Светлина” в Благоевград

Изложба „Вдъхновение, професионализъм и творчество“, посветена на 20 г. от създаването на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина“ и Световния ден на психичното здраве, откри днес във фоайето на община Благоевград кметът Методи Байкушев. Експозицията включва 66 творби, създадени от потребители на Дневния център „Светлина“.


„Вече две десетилетия тук се предоставя подкрепа, грижа и надежда на хората, които имат нужда от това. Изключителни са постиженията, които ние като общност сме постигнали през тези години“, заяви Байкушев при откриването и поздрави хората, които работят в общинските социални услуги, за професионализма, всеотдайността и любовта, с която подкрепят хората в нужда.

