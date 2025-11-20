С инвестиция от 100 млн. лв. швейцарска компания решава проблема с безводието на Гоце Делчев и Гърмен

„ВАСЕРБЕРГ ГмбХ“ предложи на гоцеделчевския кмет Вл. Москов да построи язовир с 2 ВЕЦ-а и ПАВЕЦ, общината планира участие в съвместно дружество с апорт на 260 дка земя в с. Брезница

Швейцарска компания предложи сътрудничество на община Гоце Делчев за направа на водноенергиен комплекс „Брезница“ на територията на общината.

„ВАСЕРБЕРГ ГмбХ“ от гр. Цуг предвижда изграждането на язовир и съоръжения за управление на водните ресурси, водноелектрически централи и помпено-акумулираща ВЕЦ /ПАВЕЦ/.

Проектът предвижда язовирът да е на кота 1320 м и да е с приблизителен размер от 5 млн. куб.м, с водохващания от Туфча, Глоговица и Костена по границите на Национален парк „Пирин“ и довеждащи съоръжения. Ще бъдат изградени 2 ВЕЦ-а – ВЕЦ 1 и ВЕЦ 2 „Туфча“, и отвеждащи тръбопроводи. Планирано е включване към ВиК – Гоце Делчев и осигуряване на екоотток и вода за напояване, както и изграждане на ПАВЕЦ „Брезница“ с горен язовир на 1380 м и изравнител на 860 м при река Костане, с функции за напояване и екологичен отток.

Проектът е насочен към осигуряване на дългосрочна водна стабилност за населението на Гоце Делчев и Гърмен – питейно-битово водоснабдяване и напояване, при едновременно производство на възобновяема енергия, което осигурява икономическа устойчивост на инвестицията и успоредно с това дава възможност за електрифициране на вилните зони около селото, обясни кметът на Гоце Делчев Владимир Москов. Извън това язовирът ще поддържа екологичния отток по реките Туфча и Костена.

Освен най-голямото село в Югозапада Брезница ще стане и първото в страната с построен по време на демокрацията язовир



Според Вл. Москов язовирът с централите ще гарантира водно-енергийна система с минимални загуби и целогодишен екоотток. Крайният резултат ще е надеждно питейно водоснабдяване с високо качество, напояване на три земеделски зони, производство на зелена енергия, нови работни места, подобрена инфраструктура, дългосрочно подобряване на конкурентоспособността на земеделието и индустрията, както и финансови приходи за общината.

Предвижда се участието на общината в бъдещото съвместно дружество да е чрез апорт на земята.

Предложението на Москов, което трябва да бъде одобрено от ОбС, е общината да сключи споразумение за сътрудничество с „ВАСЕРБЕРГ ГмбХ“ и да заяви намерение за участие в бъдещото съвместно дружество с до 10% от капитала чрез апорт на имотите, харесани от швейцарците за бъдещото съоръжение. С оглед възможната необходимост от поправки по време на подробното проектиране на сложния обект общината си запазва правото да внесе в ОбС за одобрение предложение за апорта и на други имоти, които евентуално биха били засегнати от проекта. В първата подготвителна фаза общината се ангажира да оказва административно съдействие на инвеститора в рамките на нейната компетентност.

„Глобалното затопляне и все по-осезаемите периоди на засушаване в района на Гоце Делчев водят до системен риск от недостиг на вода за питейни и напоителни нужди. В допълнение необходимостта от гарантиран екологичен отток и стремежът към енергийна устойчивост изискват интегрирано решение. Комбинираната водноенергийна схема осигурява финансова жизнеспособност и обществен интерес. Споразумението поставя рамка за прозрачно и законосъобразно преминаване към етап по учредяване на съвместно дружество и последващо строителство“, мотивира предложението за бъдещо споразумение за сътрудничество кметската администрация.

Според Вл. Москов проектът определено става приоритетен за общината.

„Идеята ни е от 1 г., многократно сме я подхвърляли в общественото пространство, включително и чрез медиите, и в един момент с швейцарската компания се намерихме взаимно. Язовирът няма да е много голям, планиран е за около 260 дка, а доколкото разбрах, фирмата ще вложи в него към 100 млн. лв.“, обясни кметът на Гоце Делчев.

С реализирането на водноенергиен комплекс „Брезница“ Гоце Делчев ще стане първата община в страната с язовир, построен след демократичните промени в страната. Любопитно е, че в края на 60-те г. на ХХ век България е на трето място в света след САЩ и Япония по брой на изградените язовирни стени. В момента те са 6840, а 44% от всички големи язовири у нас са построени именно тогава. Общият им обем е около 6,8 млрд. куб.м.

Самото с. Брезница, което има възможност да стане първото българско село с построен в демократични времена язовир, е най-голямото село в Югозападна България с население над 3300 жители. Разположено е на източния склон на Пирин планина, на двата бряга на река Туфча. Основната земеделска култура е тютюнът, като също така се отглеждат и насаждения за производство на тревни фуражи.

ВАНЯ СИМЕОНОВА