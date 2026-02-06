С ИСКАНЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС: Контрапротест в Сандански в защита на шофьора, причинил смъртта на д-р Цв. Костадинов край Телиш (ОБНОВЕНО)

Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за водача, недоволни от решението се събраха пред Окръжния съд в Плевен

Приятели, роднини и колеги излязоха днес в Сандански в подкрепа на шофьора на тежкотоварния автомобил Димитър Димитров, който предизвика катастрофата край Телиш, при която загина лекарят Цветан Костадинов, като настояваха за справедлив процес. Те издигнаха плакати с надписи: „Ние всички сме жертви по пътищата убийци”, „Нека заедно спрем безумието по пътищата”, „Не съдим шофьорите на камионите”.

Бащата на шофьора издигна плакат с надпис за шофьорите и потърпевшите при пътни инциденти, като заяви, че причината е безотговорността на АПИ и държавата. В протеста се включиха близки, колеги и граждани, които настояха институциите да изяснят всички обстоятелства около инцидента и призоваха Агенция „Пътна инфраструктура“ да поеме своята отговорност, ако се установят пропуски в поддръжката.

Санданчани проведоха мирен протест в защита на съгражданина си пред сградата на съда



Бащата на момчето, което предизвика смъртоносната катастрофа – Илия Димитров, каза пред вестник „Струма” защо е на протеста: „Тук съм, за да защитя моето момче с искане за честен и справедлив процес. Аз не мога да бъда съдник, нито имам право. Аз лично нямам притеснение, защото според разследващите органи той е невинен. Но 24 часа след това прокурорът повдига дело за несъобразена скорост с пътната обстановка. Аз питам защо, какво направиха от АПИ и другата организация, която поддържа тази отсечка на смъртта? Тогава е нямало снеговалеж, нито дъжд, той се движел по черен път, който е износен и няма сцепление. Попада в заледяване и колата тръгва свободно, неуправляема. Той не влиза в насрещното движение да се блъсне. Това е на прав участък. Когато е на прав участък, то е свободно падане. Чух се със сина ми. Той в момента на протеста е в съда във Велико Търново. Искам справедливост и да се спре да се прави политически пиар на гърба на състраданието на хората, които загубиха човешки живот, и на нас, които в момента също страдаме. Прокурорът потъпква закона и не се съобразява с експертното решение на разследващия следовател, че той е невинен. Нито е тестван за наркотици и алкохол. Според ДАИ технически тирът е изправен. Питам аз какво направиха от АПИ пътят да е обезопасен?”, попита гневно бащата на шофьора Илия Димитров.

След него думата взе Рени Терзиева: „Познавам шофьора лично. Тук протестът ни е съдът да вземе правилно решеиние, защото много хора, наши близки и роднини, са по пътищата. Не може да казваме, че всеки един шофьор, който е излязъл, за да си изкара хляба е потенциален убиец. Реално ние всички, които имаме книжки, сме потенциални убийци на този път. Но да наречем човек убиец без излезли експертизи, без постановление на съда, че наистина той е убиец… нека не бъдем ние съдии. Нека съдът да вземе правилното решение, без влияние и под натиск на чужди амбиции и пиар. Повечето от протестиращите са шофьори. Нека се замислим, че утре децата ни ще са по пътищата. Наши приятели, роднини, всички минаваме оттам. Аз познавам момчето от 7 години. Той е изключително добър човек, на всеки помага. В този случай жертвите са две, защото някой пита ли този човек как ще живее оттук нататък? Кой от шофьорите тръгва с мисълта, че там някъде ще стане нещо необратимо и ще се отнеме човешки живот? Лошото е, че не той го отнема, системата, пътят го отнема. Крайно време е АПИ да помисли дали чувал със сол е по-скъп от един човешки живот? Ще продължим с мирните протести, докато истината възтържествува. Стига вече сме мълчали, защото това мълчание убива всеки един от нас. Утре може да съм аз, може да е някой друг, децата и тях ли ще наричаме убийци? Стига толкова смърт по пътищата!, призова Рени Терзиева.

Колеги на Димитър дойдоха да го подкрепят



След нея коментар направи и Младен Смилянов. „Познавам Димитър от 30 години. Скромен човек, бори се за живота, както всички ние. За мен той е невинен и дано не се превърне в косвена жертва на пътищата и то не по-малко жертва от починалия човек. Изразявам искрени съболезнования на починалия, но за мен той е невинен. Просто пътната обстановка не му е позволила да реагира. Той се е опитал да направи всичко възможно да излезе от пътя, но за жалост не е могъл. Този пътен участък не е обозначен със знаци и това ще бъде причина за още катастрофи с нови жертви. Всички сме по пътищата. Няма един път в България, който да е нормален. Всички пътища са с неравности, дупки, изхабени маркировки, неправилно монтирани мантинели, неосветени. Всички плащаме данъци и трябва да имаме условия за безопасно шофиране”, заяви Младен Смилянов.

На протест пред Апелативния съд във Велико Търново се събраха хора, недоволни от решението на Окръжния съд в Плевен, който миналата седмица пусна под парична гаранция от 8000 евро шофьора на тира. Хората настояваха за справедливост за д-р Костадинов и всички загинали на пътя.

„Тук сме да я подкрепим и да искаме не такава присъда за този шофьор, а да бъде задържан. Не струва 8000 евро животът на доктора. И искаме справедливи присъди за убийците на Сиянка и на всички загинали по пътищата“, каза бабата на Сияна.

Апелативният съд във Велико Търново вчера потвърди паричната гаранция от 8000 евро за шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа край Телиш, при която загина д-р Цветан Костадинов. Повече от 4 часа съдът заседава, преди да се произнесе.

Мотивът, с който апелативните магистрати потвърдиха решението на Окръжния съд в Плевен да освободи под парична гаранция Димитър Димитров, е, че не е налице реална опасност той да се укрие или извърши друго престъпление.

По отношение на предишните нарушения, които той има на пътя, в решението си съдът посочва, че повечето от тях са извършени преди повече от 10 години, като преобладават административните.

ЛИДИЯ МАНЕВА