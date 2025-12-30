С кои български личности се сбогувахме през 2025 година

България скърби за редица забележителни личности, които си отидоха през 2025 г. Сред тях са спортни легенди, творци, интелектуалци и обществено значими фигури, чиито принос към културата, науката и обществения живот оставя трайна следа в съвременната ни история. Ето с кои личности се сбогуваха българите през изминалата година.

Алена

На 16 ноември на 70 г. почина астроложката Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Скръбната вест съобщи съпругът ѝ Андрей.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз, посочват от bTV, през чийто ефир биваха оповестявани звездните ѝ прогнози през последния четвърт век.

Тодор Славков

Тодор Славков почина през юли в село Асен, близо до Казанлък. Славков е роден на 18 май 1971 г. и е син на Людмила Живкова и известния спортен деятел Иван Славков. Майка му умира, когато той е едва на 10 години. Името му е дадено в чест на дядо му Тодор Живков. Има една полусестра Евгения Живкова.

Много често неофициално е наричан Малък Тошко.

Боян Радев

През декември, на 83-годишна възраст почина първият двукратен олимпийски шампион по борба Боян Радев.

Носител е на два златни медала на Олимпийски игри — в Токио 1964 и Мексико 1968 в категория до 97 кг.

Георги Йорданов

През декември почина бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чиито член е Йорданов.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров.

Иван Евстатиев

Легендарният баскетболен треньор и ръководител Иван Евстатиев почина на 92-годишна възраст след кратко боледуване, съобщава родната федерация.

Евстатиев е роден през 1933 в София. Още през 1950, постъпвайки в Държавния техникум за физическа култура и спорт „Васил Левски“ в Пловдив, той предопределя съдбата си. Получените степени от ВИФ „Георги Димитров“ го правят пълноправен треньор, но след само няколко години на треньорската пейка се оказва, че истинското му призвание е другаде – в Българската федерация по баскетбол.

Найден Вълчев

На 98 години почина поетът Найден Вълчев.

Найден Вълчев е автор на популярната през 70-те години на 20-и век песен „Една българска розa“.

Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес.

Валери Николов

През декември, на 74 години почина създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов.

„Той остави ярка следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант. Смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България“, се казва в съобщението на неговото семейство.

Емил Хърсев

През декември, на 64 години почина известният български финансист и бизнесмен Емил Хърсев.

Борислав Банев

През ноември почина журналистът Борислав Банев. Професионалният път на Борислав Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.

Стоян Андонов

През ноември почина заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов, едно от големите имена в българския плувен спорт.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра „Водни спортове“ на Национална спортна академия „Васил Левски“. Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта.

Светлозар Патарински

През ноември почина директорът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Светлозар Патарински.

Иван Тенев

През октомври, на 74 години почина Иван Тенев, известен още с псевдонима Агент Тенев, това съобщиха първо от Съюза на артистите в България.

Журналист, художник, артист, поет, фотограф, продуцент, текстописец и светски хроникьор.

Иван Зафиров-Копата

През октомври, на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата.

„Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години. Зафиров е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни“, допълниха от клуба.

Отец Иван от Нови хан

През септември почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда.

От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.

Тед Попов

Тед Попов, един от най-известните българи в Ню Йорк, почина на 91-годишна възраст през септември.

Роден в Стара Загора през 1933 г., той изгради забележителна кариера като строителен инженер в САЩ, докато поддържаше страстта си към класическата музика и българската култура

Кирил Кадийски

През август почина Кирил Кадийски – български поет, есеист, преводач, дипломат. Кирил Кадийски е между най-известните български преводачи на поезия. Превел е на български множество френски и руски поети, между които Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Фьодор Тютчев, Иван Бунин, Александър Блок, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и други. Превел е и почти цялото творчество на Молиер. Известни са и неговите преводи на сонетите на Шекспир.

Георги Цветков – Гошоре

През август почина известният фотожурналист Георги Цветков – Гошоре.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София. Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в столицата. Гошоре беше една от емблемите в професията. Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история, съобщиха от Клуба на фоторепортерите.

д-р Лиляна Райчева

През август почина уважаваният педиатър д-р Лиляна Райчева, съобщават от УМБАЛ „Александровска“, където е работила в продължение на 35 години.

Иван Рачев

През август почина заместник-главният редактор на вестник „Банкеръ“ Иван Рачев.

Кирил Кавадарков

През август, дни преди да навърши 82 години почина един от доайените на Народния театър „Иван Вазов“ – Кирил Кавадарков, съобщиха от Съюза на артистите в България на страницата си във Facebook.

Актьорът е издъхнал внезапно в дома си в карловското село Свежен, където прекарвал голяма част от годината през последните десетилетия.

Кирил Стоянов Кавадарков е роден на 7 август 1943 година в град Монтана. Завършва ВИТИЗ през 1967 г. Работи в театрите в Добрич, Варна, Пловдив, Пазарджик. От 1976 г. е в трупата на Народния театър. С Грегъри Соломън в „Цената“ от Артър Милър печели „Аскеер-1993“ за поддържаща мъжка роля.

Стефан Чакъров

На 78-годишна възраст на 2 август, почина легендата на великотърновския футбол Стефан Чакъров.

Той е роден на 8 август 1946 г. в град Златарица. Още като ученик в бившата Трета гимназия (предшественик на сегашната Езикова гимназия) и състезател на юношеския отбор на „Етър”, е привлечен в мъжкия тим. За него играе над 400 официални мача, в повечето от които е негов капитан.

Генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов

През юли почина началникът на Националната служба за охрана (НСО) в периода 2014-2018 г. генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов.

Иван Тропанкев

Журналистът Иван Тропанкев си отиде през юли след дълга битка с онкологично заболяване, продължила повече от 12 години.

Тропанкев работи повече от десетилетие в „168 часа“.

Роден е на 8 декември 1951 г. в Пловдив. Води дългогодишна битка с тежкото заболяване, преминавайки през множество операции и изпитания.

Огнян Радев

На 26 юли внезапно почина Огнян Радев, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Радев е „активен участник в обществено-политическия живот, като остава верен и последователен на своите убеждения“, посочват от партийния пресцентър.

Радев е роден на 19 декември 1957 г. в София. Дългогодишен служител на „Кинтекс“, председател на Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки в България, член на Съюз „Произведено в България“.

Иво Христов

През юли почина младият писател Иво Христов, който дълго се бореше с рядко заболяване. През август 2023 година той започна лечение с медикамент, който според онкохематолози може да намали туморните му образувания.

Иво е бил едва на 12 години, когато за първи път се изправя пред най-страшното, след като лекарите му поставили диагнозата Неврофиброматоза тип 2. За 10 години болестта бе отнела слуха, гласа и подвижността му. Болестта на писателя предизвика вълна от съпричастност през годините.

Румена Трифонова

През юли си отиде актрисата Румена Трифонова.

Румена Трифонова е родена в Габрово на 18 май 1944 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1970 г. със специалност „Актьорско майсторство“. Работи в Драматичния театър е Ловеч (1970-1971), театър „Рачо Стоянов“, Габрово (1971-1972), Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в Пазарджик (1973-1977), „Адриана Будевска“ в Бургас (1977-1981), Варненския общински театър (1983-1985), Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен (1986-1987) и театър „София“ (1989-1996).

Ива театрални роли в „На кръстопът“ (С. Челебиев) – Светла, „Почивка в Арко Ирис“ (Димитър Димов) – Пилар, „Албена“ (Йордан Йовков) – Гаврилица, „Прокурорът“ (Георги Джагаров) – Росица. Участва във филмите „Мера според мера“, „Таралежите се раждат без бодли“, „О, Господи, къде си?“, „Смъртта на заека“.

Цветан Банов

На 10 юли на 67 г. почина барабанистът на „Диана експрес“ Цветан Банов.

Цветан Банов е роден в Червен бряг. Завършва Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен със специалност „Ударни инструменти“.

Свири в Оркестър „Плевен“ със солисти като Мими Иванова, Маргарита Хранова, Борислав Грънчаров.

Божана Апостолова

Сашо Паргов

Почина легендата на българския футбол и отбора Марек (Дупница) Сашо Паргов.

Паргов е получил инсулт на 19 юни и дълго време е прекарал в болница.

Верка Сидерова

През юли, на 99 години ни напусна голямата народна певица Верка Сидерова. В дългата си кариера тя е изпяла най-запомнящите се добруджански мелодии и години наред е един от най-ярките гласове на ансамбъл „Филип Кутев“.

Георги Марков

През април си отиде Георги Марков от „Щурците“.

73-годишният музикант е починал след кратко боледуване.

Мариана Цветкова

През юни почина оперната певица Мариана Цветкова – изтъкната солистка на Софийската национална опера и балет.

Алиосман Имамов

През юни на 72-годишна възраст почина бившият заместник-председател на парламента Алиосман Имамов.

Никола Тодоров – Коко

Личен архив

През юни почина операторът от Българската национална телевизия (БНТ) Никола Тодоров – Коко.

Асен Григоров

През май, на 59 години си отиде журналистът Асен Григоров.

Роден на 6 януари 1966 г. в Перник, Григоров завършва българска филология и журналистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Има и специализации в Би Би Си.

Асен Григоров дългогодишен опит в телевизията, както и множество статии в различни издания.

Кирил Ивков

През май почина легендарният футболист на Левски Кирил Ивков почина на 78-годишна възраст, съобщиха от „синия“ клуб.

Богомил Спиров

Оперният певец Богомил Спиров почина след катастрофа през април. Той бе блъснат от камион.

Даниела Кънева

През август, на 87 години почина легендарната журналистка на БНТ Даниела Кънева. Тя прокарва нови пътища в БТА и БНТ, с емблематични репортажи, интервюта и филми от горещите световни точки.

Специалист по индийска и японска култура, до последно тя правеше репортажи за „По света и у нас“. Наричана от колеги, близки и приятели Ди Ди Кей, тя впечатляваше всички със силата на духа, професионализма и сърдечността си.

Диляна Грозданова

Почина известната телевизионна водеща, журналист и обществена личност Диляна Грозданова.

През последната година и половина тя се е борила с тежко здравословно състояние.

Тед Кочев

През април, на 94-години в САЩ почина един от големите холивудски режисьори и продуценти – Тед Кочев (Уилям Теодор Кочев), съобщи българското Генерално консулство в Лос Анджелис

Васил Банов

През април, на 78-годишна възраст ни напусна актьорът Васил Банов.

Той е роден в град Карлово на 20 юли 1946 г. През 1967 – 1971 г. следва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Боян Дановски.

Работил е в театрите на Велико Търново (1970 – 1975), Враца (1975 – 1978), Софийски окръжен театър Ботевград (1978 – 1984), „Сълза и смях“ от 1984. Член на Съюза на артистите в България (1970), заместник-председател на УС на творческия фонд (1988 – 1989) и председател на УС от 1989, СБФД (1988).

През 2011 – 2014 г. Банов играе бай Юнал в сериала „Седем часа разлика“, през 2016 – 2017 г. е в ролята на професор Камбуров в „Откраднат живот“, а през 2019 г. играе ролята на прокурор Димитър Чавов в „Дяволското гърло“.

Норайр Нурикян

През март почина една от легендите на българските щанги на 76-годишна възраст след тежко заболяване.

Нурикян е един от шестимата български спортисти с две олимпийски титли. Той има общо 55 медала на сметката си

Пламен Сираков

Актьорът Пламен Сираков почина през април.

В Театър 199 участва в постановките: „Подземният“ от Христо Бойчев, „Нищожно количество болка“ по Джак Керуак и Чарлз Буковски, „Porno (Порно)“ от Марио Фрати, „Един Буда, когото ще молите за още…“ по Чарлз Буковски, „Късмет по дяволите“ по Джак Керуак и Чарлз Буковски, „Времето е спряло“ от Доналд Маргулис. Помним го и от много телевизионни и филмови участия.

Димитър Маринов – Митьо Пищова

През март, на 69-годишна възраст почина Димитър Маринов, по-известен като Митьо Пищова.

През последните години той имаше много здравословни проблеми. Известният търновец премина изключително тежко през коронавируса. Година и половина по-рано се подхлъзна и нарани тежко три прешлена на гърба. Последва операция в Израел, по време на която са му имплантирани пластини с болтове в гръбнака, които да го придържат.

Преди това той преживява два инфаркта.

Радка Памукова

Педагогът Радка Памукова, която посвещава голяма част от живота си на популяризирането на творчеството и наследството на известния български диригент Емил Чакъров, почина през февруари.

Любомир Илиев

През февруари почина монтажистът Любомир Илиев.

Емилия Панайотова

През януари, на 93-годишна възраст си отиде Емилия Панайотова.

Определяна е като един от доайените на българския силикатен дизайн. Родена е в плевенското село Махалата, сега град Искър. Завършва двегодишен курс в техникум по керамика и това бележи житейския ѝ път, който винаги е бил свързан с промишлеността.

Петър Василев-Петела

През януари почина спортният журналист Петър Василев, по прякор Петела. Освен журналист е коментатор и бивш състезател по хандбал.

Диригентката проф. Адриана Благоева

През януари след тежко боледуване на 64-годишна възраст почина диригентката Адриана Благоева.

Тя беше професор по хорово дирижиране, заместник-ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и диригент на Хора на софийските момчета от 1989 г. насам.

Поклон през паметта им.

Източник: Дарик