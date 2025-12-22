С коледни късмети и добри думи ученици зарадваха общинските служители в Разлог

Ученици от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ внесоха истинско коледно настроение в сградата на Общинска администрация – Разлог.

Празничната визита започна от кабинета на кмета Красимир Герчев, който ги посрещна с радост и им пожела: „Весела Коледа, деца! Пазете светлината и добротата в сърцата си и вярвайте в мечтите си. Нека Новата година ви донесе здраве, успехи и много щастливи мигове“.

С коледните си късмети и добри думи учениците зарадваха общинарите и им пожелаха светли коледни и новогодишни празници, като с този мил жест направиха деня на служителите по-светъл и внесоха топлина, усмивки и истински коледен дух в администрацията.

ИВАН ПЕТРОВ