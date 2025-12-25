С коледни послания: Политици честитиха Рождество Христово

Политици поздравиха българите за Рождество Христово.

„Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!

Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.

Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество“, написа той в социалните мрежи.

Светли и благословени празници!

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало също пожела Честито Рождество Христово! „В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра.

Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни.

Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!

Пожелавам ви мир, сигурност и успех.

Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои“, написа той.