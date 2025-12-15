С колко по-скъпа ще е трапезата за Бъдни вечер в Пиринско от миналогодишната?

С колко по-скъпа ще ни излезе тази година трапезата на Бъдни вечер – това е въпросът, който все повече домакинства си задават предвид приближаването на едни от най-светлите християнски празници и традицията да се сервират между 7 и 11 ястия.

Проверка в портала „Цени на храни“, обобщаващ данните на сайтовете kolkostruva.bg и www.dksbt.bg, показва, че за 1 година – от декември 2024 до декември 2025 г., има само 2-3 стоки от малката потребителска кошница, които са поевтинели леко, всички други цени вървят стремглаво нагоре и никой няма прогноза докъде ще стигнат.

Традиционният бял боб за трапезата на Бъдни вечер преди 1 г. в Благоевград е струвал 6,69 лв./кг, този декември е 6,97 лв., което го превръща в луксозна стока за много семейства. Оризът, задължителен за постните сарми, също а поскъпнал от 4.00 на 5.00 лв. Шампиони по поскъпване обаче са корите за баница и киселото зеле. Особено за малка кисела зелка, която миналата година ни струваше около 6 лв., сега ще е чудо, ако се намери в магазините под 10 лв. Цената е необяснима, като се има предвид, че на борсата зелето се търгува срещу 0,78 лева за килограм.

Брашно тип 500 за питката през декември 2024 г. беше 1,67 лв., сега е 1,82 лв. Не е особена алтернатива и белият хляб, който миналия декември беше 1,57 лв., а сега е 1,82 лв.

Макар и с малко, по-скъпо е и олиото – литър от него при 3,70 лв. преди година сега в Пиринско е средно 3,77 лв.

Нагоре е и захарта за компота и сладкишите – в Благоевградска област за 1 килограм от нея цената се е повишил от 2,77 лв. на 2,82 лв.

Заради цените след Бъдни вечер ни очаква и не по-малко скъпа Коледа. Поскъпнало е прясното мляко – с 10 ст., киселото – с 5 ст., и пакетчето масло от 250 грама – с 45 ст., което прави настоящата му цена 9,45 лв.

Ситуацията с бялото саламурено сирене отдавна е извън контрол – при 17,05 лв. през декември 2024 г., сега то е 17,95 лв.

С левче нагоре е каймата – 12,74 лв., яйцата за 1 г. са прибавили към цената си 7 ст. – от 0,44 лв. сега са 0,51 лв.

От плодовете и зеленчуците най-много за 12 месеца са поскъпнали лимоните – от 3,00 на 4,50 лв.,портокалите – от 3,23 лв. на 3,79 лв., и ябълките – от 3,64 лв. на 3,94 лв.

Изненадващо в края на годината в Благоевград поевтиняване има при доматите – от 5,25 лв. на 4.00 лв., краставиците – от 4,99 лв. на 4,75 лв., и на кашкавала, който миналия декември удари 23.60 лв. за 1 кг от краве мляко, а сега е поевтинял с 61 ст. Според търговците поевтиняването, особено при кашкавала, се дължи на слабото търсене и конкуренцията от сирена, които влязоха от Западна Европа и често са с по десетина лв. по-евтини, отколкото българския млечен продукт.

В тези цени не са отразени данните от последната седмица, когато според седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, плодовете и зеленчуците са регистрирали забележимо покачване. И става въпрос точно за краставиците и доматите, които явно са решили да изпратят годината поне на миналогодишните си равнища. Поскъпването при краставиците за миналата седмица е с 15,83% и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, при доматите е със 7,47% до 3,02 лева за килограм на едро.

На борсата през последната седмица замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51% до 7,02 лева за килограм. Цената на лещата се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева. Брашното тип 500 е с 4,28 на сто нагоре и вече е 1,56 лева за килограм на едро, олиото е 3,29 лева за литър, а захарта на едро вече стигна 1,90 лева за килограм, което означава, че до няколко дни в магазинната мрежа ще се появи срещу 3.00 и повече лeва.

ВАНЯ СИМЕОНОВА