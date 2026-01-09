С красив годежен пръстен се похвали най-добрата ни футболистка Евдокия Попадинова  

Най-добрата българска футболистка Евдокия Попадинова за първи път показа публично годежния си пръстен, който получи от своята половинка – спортния журналист Борислав Орлинов. Двойката бе гост в „Преди обед“ по bТV, където разказаха как е започнала тяхната връзка.

„Запознахме се по време на мач, който Боби отразяваше, и още тогава усетих, че е специален човек“, сподели Попадинова.

Орлинов разказа, че предложението е било спонтанно, но обмислено, и че пръстенът е символ на тяхната сериозна връзка и общо бъдеще.

Феновете вече изразиха радостта и подкрепата си за щастливата двойка, а Евдокия добави: „Боби ми показа, че любовта и доверието са най-важни. Щастлива съм, че мога да споделя това с него“.