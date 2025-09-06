С краставици срещу махмурлук, целулит и петна по стената 

Знаете ли, че в краставиците се съдържат повечето от витамините, от които се нуждаем всеки ден? В този сочен зеленчук има витамини B1, B2, B3, В5, B6, С, фолиева киселина, калций, желязо, магнезий, фосфор, калий и цинк.

Краставиците може да похапваме и просто така, да нарежем на салата, са използваме сока им – както за кулинарни, така и за козметични цели, и още много приложения. Ще се изненадате за колко много неща можете да ги използвате!

1. Краставиците са нискокалоричен зеленчук, който подпомага отслабването, поддържане нивата на кръвната захар, както и цялостното състояние на тялото.

Една необелена краставица от 301 грама съдържа приблизително:

Калории: 45

Общо мазнини: 0,3 грама

Въглехидрати: 11 грама

Протеини: 2 грама

Фибри: 1,5 грама

Витамин C: 8 грама

Витамин K: 49 микрограма

Магнезий: 39 микрограма

Калий: 442 милиграма

Манган: 0,2 милиграма

Също имат и високо съдържание на вода. Те са съставени от около 96% вода, което ги прави чудесно допълнение към всяка диета.

2. За да се увеличи максимално съдържанието им на хранителни вещества, краставиците трябва да се консумират необелени. Беленето им намалява количеството фибри, както и някои витамини и минерали.

3. Ако се чувствате изморени следобед, не си правете второ кафе. Вместо това изяжте една краставица. Тя е добър източник на витамини и много бързо ще ви ободри. За разлика от кафето, тази свежест ще продължи по-дълго.

4. С обелка от краставица може да направите така, че огледалото в банята да спре да се замъглява. отрежете парче и го обтрийте. Така не само ще виждате ясно, но в банята ще ухае свежо.

5. По същия начин може да почистите крана на душа, както и самата слушалка. С вода от краставица и лимон пък може да почистите микровълновата отвътре. Достатъчно е да изстискате от плода и зеленчука в купа и да я оставите за няколко минути на включена фурна. След това лесно ще забършете разградилите се мазнини.

6. С краставици срещу целулита. Да, възможно е. При това не само като храна, а с масажи. Фитохимикалите в краставицата стимулират колагена в кожата. Така тя започва да изглежда по-стегната.

7. Ако сте прекалили с алкохола и на следващия ден ви мъчи махмурлук, отново ще помогне краставицата. Хапнете няколко резена преди лягане. Така ще се събудете без главоболие. Краставиците съдържат електролити, които ще запълнят загубата на основни хранителни вещества и вода, които тялото е загубило.

8. Маска за лице с краставица също е класика. Обтрийте кожата със сочно парче. Избелва тъмни кръгове и лунички.

9. За да извлечете възможно повече ползи от краставиците, можете да ги консервирате. Доказано е, че когато зеленчуците ферментират в солена саламура, те се превръщат в богат източник на пробиотици.

10. Дехидратацията е основен рисков фактор за запек, тъй като може да промени водния баланс и да затрудни изхождането. Поддържането на хидратация, благодарение на водния профил на краставиците, може да предотврати запек и да помогне за поддържане на редовност.

11. Спа процедури с краставица. Нарежете цяла краставица и я поставете във вряща вода. Всичко полезно от нея ще се отдели в парата. Създава се и успокояващ, релаксиращ аромат, който намалява стреса.

12. За да премахнете лошия дъх, сложете резен краставица и го притиснете към небцето си с език за 30 секунди.

13. С парче краставица може да лъснете и обувките си. Същото прави и обелка от банан.

14. Ако децата са надраскали стената вкъщи с пастели, може да я почистите успешно също с парче краставица.

15. Благодарение на краставиците познаваме толкова много вкусни рецепти, като най-популярното българско лятно ястие – тараторът. Любим на много поколения, той остава неизменна част от трапезата на всяко семейство.





