С куверти от 280 до 2500 лв. близо 4000 туристи посрещнаха новата година в Сандански

Някои от гостите се поглезили с отлежало уиски и френски вина срещу няколко хилядарки в родна валута, проблемът с паркоместата пред къщите за гости, мотелите и ресторантите изнерви както местните, така и туристите

Близо 4000 туристи посрещнаха Новата 2026 година в Сандански и наляха около 1 милион евро свежи пари в местния бизнес. Това установи репортерска проверка на в. „Струма”. За това допринесе 100-процентовата заетост в хотелите, мотелите и частните квартири. Свободни места не можеха да се намерят месец преди коледните и новогодишни празници. Кувертите варираха от 280 до 2500 лв., в зависимост от категоризацията на хотела.

Освен с кувертите туристите са се поглезили и с допълнителни поръчки, каза управителят на четиризвезден хотел в курортния град Павел Димитров.

„Кувертът бе 1040 лева на човек, една група от 6 човека от Петрич, които за поредна година избират да посрещнат Нова година в Сандански, платиха допълнително още 2000 лева. Поръчките бяха за отлежало уиски и френски вина. Всичко бе платено в български левове. В първите часове на 1 януари почти всеки извършваше плащане с карта. Нямаше проблем с туристите, доволни бяха всички клиенти, почти всеки от тях остави добри бакшиши и не можем да се оплачем”, разказа П. Димитров.

С тлъста печалба са си тръгнали и оркестрите в ресторантите. Нито един от тях обаче не разкри какъв хонорар е изкарал в новогодишната нощ. Собствениците на магазини за дрехи, обувки и аксесоари също се радваха на добри печалби.

„Градът е пълен, по главната улица все едно се връщам назад във времето, когато бяха манифестациите – сподели Албена Филипова, собственик на магазин за спортни дрехи. – Доволни сме от печалбата по Коледа и Нова година. За нас няма почивка. Разчитаме на празниците, за да покрием разходите в месеците януари и февруари, когато със седмици нямаме нито един лев регистриран оборот. В магазина е топличко, пуснала съм климатика и хората си пазаруват. Не разчитам на редовни клиенти. Много гастарбайтери се върнаха от чужбина за празниците и си пазаруват, без да се притесняват. Плащат и в евро, и в левове, така ще е до края на януари. След това ще спра с плащането в левове”, сподели А. Филипова.

И тази година проблемът с паркоместата пред къщите за гости, мотелите и ресторантите изнерви както местните жители, така и туристите. Стигна се до саморазправа между живеещи в близост до ресторантите и гостите. Много трудно можеше да се намери място за паркиране на бул. „Свобода“ и второстепенните улици в града „Първи май”, „Любен Каравелов”, „Пирин” и „Стефан Стамболов“.

Собствениците на частните квартири в Сандански, които продадоха легловата си база, са уверявали гостите, че има осигурено паркомясто, но реално не разполагаха с такива, което също изнерви туристите.

И тази година резервациите в хотелите бяха предимно от цели фамилии и големи приятелски компании. Те запазват обикновено между 5 и 7 стаи, като цената на човек варираше от 280 до 2500 лв. за трите почивни дни.

Добрата новина е, че в празничните дни на територията на община Сандански не е регистриран нито един инцидент с турист. Изтеглянето на гостите започна от събота, което спомогна да няма сериозни задръствания в неделния ден.

