С курбан почетоха деня на света Петка в санданското с. Кръстилци

Със света литургия и водосвет, отслужен от поп Любен от архиерейското наместничество в Сандански, започна празникът за деня на света Петка в планинското с. Кръстилци, община Сандански, заради който пристигнаха кореняци кръстилчани, сред които фамилиите Патронски, Щърбеви, Стоянови, Златкови, Петкови, бившият председател на Общинския съвет в Сандански д-р Георги Синански, ветеринарят Сашка Личева, чиито родители са от тук, бившият кмет Илия Патронски, животновъди и земеделски производители.

Десетки миряни присъстваха на водосвета за здраве Църквата в с. Кръстилци оживя на храмовия празник

Още от 6.00 ч. сутринта майстор-готвачът Костадин, член на ловната дружинка, се зае с приготвянето на курбана, който бе раздаден на миряните в храма „Св.св. Константин и Елена” срещу символична сума, а средствата остават за поддръжка на църквата и за обновяване на района.

ЛИДИЯ МАНЕВА