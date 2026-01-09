С летящ старт влязоха младите алпийци от Банско в откриващите слаломи на новия състезателен сезон под Тодорка

С летящ старт влязоха младите алпийци U14 и U16 от Банско в двата слалома за купа „Юлен“, с които официално бе открит новият състезателен сезон от календара на БФС. При по-малките домакинската доминация се изрази в дублиращи победи при момичетата и при момчетата. В първото спускане по трасето Илияна Вълканова финишира за 1.26,25 мин. и откъсна подгласничките си Яна Седянкова от „Витоша ски“ с 4.74 сек. и Елица Кърпачева от „Мотен“ с 8.20 сек. След 24 ч. пък мина между вратичките за 1.26,65 мин., като отвори разлика на същите опонентки съответно 4.26 и 4.55 сек. Безапелационно отвя конкуренцията при момчетата Никола Балевски. Неговото време първия ден 1.23,58 мин. се оказа недостижимо за съотборника му Андрей Самарджийски, изостанал на 2.42 сек., и за Боян Лазаров от „Пампорово“ /3.07 сек./, докато на следващата сутрин пресече финалната линия за 1.23,89 мин., на 1.10 сек. пред Теодор Тодоров от „Рилец“ и на 1.71 сек. пред Боян Лазаров от „Пампорово“.

Възпитаниците на клуба в Банско отчаяха конкуренцията в първите официални стартове



В надпреварата на 16-ките блесна Лилия Хаджистоянова също с два триумфа. Талантливата млада дама от Разлог преодоля трасето на първия слалом за 1.18,62 мин. и вече бе под душа, когато съперничките й завършиха – Азалия Александрова от „Пампорово“ на 11.86 сек. и Елена Гребенчарска от „Витоша ски“ на 13.75 сек. Картинката в още по-мрачни краски за противничките се повтори и във втория слалом – 1.18,94 мин. срещу 1.32,55 на Гребенчарска и 1.35,36 на съекипничката на шампионката Кристина Попова. Миналата година Хаджистоянова стана първата българка, която печели трофея Pinocchio Sugli Sci на спринтовата дистанция в италианския зимен център Абетоне в 43-годишната му история.

Две втори места сложи на сметката си в топ курорта под Тодорка Йордан Стойчев с изоставане съответно на 36 и на 22 стотни от първия, докато на третото стъпало на почетната стълбичка във втория състезателен ден се качи Антон Самарджийски.

СТОЙЧО СТОИЦОВ