С литургия и курбан за здраве бе осветен новият параклис „Възнесение Господне” в с. Николичевци

Новият параклис „Възнесение Господне“ бе осветен в кюстендилското с. Николичевци. В храма беше отслужена света литургия, възглавена от Браницкия епископ Йоан, в съслужение с Велбъждския епископ Исаак и духовници от Кюстендилска духовна околия.

На освещаването присъстваха кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, народни представители, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, общински съветници, миряни.


„Сигурна съм, че този храм ще обедини селото и нека с вяра в Бога да вървим напред“, заяви кметът на селото Спаска Методиева.

След литургията беше осветен и раздаден курбан за здраве и благословение на вярващите.

ИВАН ПЕТРОВ

