С международен форум в ЮЗУ поставиха началото на честванията за 50 г. от основаването на университета

С престижен международен форум в ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград поставиха началото на честванията за 50-годишния юбилей от основаването на най-голямото висше училище в Югозападна България. Събитието – двудневна научна конференция „Кооперации и устойчиво развитие: икономически, социални и екологични измерения“ (CSDESED 2025), организирана от ЮЗУ, Тракийски университет – Одрин и Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, събра в университетския център в Бачиново изследователи, учени, както и професионалисти от всички сфери на социално-икономическия живот и бизнеса. Целта на тази инициатива е да повиши обществената осведоменост относно значимия принос на кооперативните предприятия за намаляване на бедността, създаване на работни места и социална интеграция.

Сред официалните гости бяха областният управител Георги Динев, зам. кметът Боряна Шалявска, зам. ректорите доц.д-р Вяра Кюрова и доц. д-р Илия Недин, декани на факултети, представители на институции и на бизнеса.

Мултидисциплинарна конференция, предоставяща възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят партньори за бъдещо сътрудничество, откри ректорът проф. д-р Николай Марин.

„Считаме, че настоящият форум трябва да даде нов смисъл и съдържание на кооперациите като субект на пазарната икономика и още повече в процесите на справедлив преход, с оглед въвеждането на различни нови технологии, които трябва да намалят социалното напрежение“, посочи ректорът и малко по-късно изнесе първия пленарен доклад, който бе на тема „Субектите на социалната и солидарна икономика в ерата на изкуствения интелект: предизвикателства и възможности“.

Моменти от откриването на форума, събрал в ЮЗУ изследователи, учени, гости, а първия пленарен доклад изнесе ректорът проф. Марин, който обяви, че с настоящата конференция се поставя началото на чествания за 50-г. юбилей на университета

Приветствия към участниците отправиха и деканът на Стопанския факултет проф. д-р Райна Димитрова, ректорът на Аграрния университет в Пловдив доц. д-р Боряна Иванова, областният управител Георги Динев.

Информативно и аналитично бе и изложението на председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации доц. д. н. Владислав Лазаров.

Основните тематични направления на международната научна конференция CSDESED 2025 са пет: Кооперации, кръгова икономика и климатични промени; Кооперации в ключови сектори на икономиката, Политики и правни рамки; Кооперации и социално включване; Дигитализация, иновации и устойчив растеж.

По време на откриването ректорът проф. Марин обяви и че с настоящия форум се поставя началото на честванията за 50-г. от основаването на Югозападния университет.

Станислава Далева