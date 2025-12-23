С много близки и приятели съпругата на известния фермер в благоевградското с. Логодаж Валери Николов – Владимира, отпразнува 50-годишен юбилей

Благоевградската бизнесдама Владимира Николова отпразнува 50-годишен юбилей с близки и приятели в топла и тържествена атмосфера, изпълнена с усмивки, емоции и много настроение. Празникът беше в благоевградско заведение, където рожденичката посрещаше гостите си с усмивка и внимание и получи огромни букети цветя, много подаръци и сърдечни пожелания. Сред гостите, които я уважиха, бяха и приятели от Република Македония, които засвидетелстваха дългогодишното си познанство.
Влади беше облечена като принцеса с дълга до земята рокля с гол гръб, с воали, специално избрана с вкус от дъщеря й Валерия, а усмивката й не слизаше от лицето й.
За рождения ден небезизвестният фермер в благоевградското с. Логодаж, съпругът на юбилярката Валери Николов, се беше погрижил трапезите на гостите да са отрупани с различни мезета и тънки питиета, като не липсваха и плата с мръвки от печено агне.
Владимира и Валери Николови, които живеят в с. Логодаж, са водещи в традиционното представяне на кукерската група в селото. За целта организаторите на групата – Владимир Велков, който е брат на заместник-директора на 3-то ОУ Еленко Велков, и Емил Костадинов подариха на рожденичката тъкана народна носия – фустан, украсен с шевици и пендари, и бяла кошуля, също красива избродирана с български шевици. Пожеланието им бе със здраве и настроение Влади да облича народната носия, дори и само веднъж в годината, когато е представянето на кукерския фестивал в Благоевград, а пред съпруга си да се явява само по кошуля, което предизвика много усмивки и закачки.
Снахата на Влади – Слави, и синът й Радослав, както и Валерия се бяха погрижили за празничната украса с много балони, подредени на арка, която бе „декорът” за снимки с рожденичката. Юбилярката духна свещичките върху специалната торта не без помощта на внучката си Никол. Малката не слизаше от ръцете на дядо си Валери и дори играеше хората заедно с него и цяла вечер като златна ябълка минаваше от ръце на ръце.
Двама певци неуморно и безспир изпълняваха всяко музикално желание и поддържаха градуса на настроението на макс и дадоха тон на веселбата, а дългите хора безспир се виха до късно през нощта.
СОНЯ НИКОДИМОВА