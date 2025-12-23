С много близки и приятели съпругата на известния фермер в благоевградското с. Логодаж Валери Николов – Владимира, отпразнува 50-годишен юбилей

Благоевградската бизнесдама Владимира Николова отпразнува 50-годишен юбилей с близки и приятели в топла и тържествена атмосфера, изпълнена с усмивки, емоции и много настроение. Празникът беше в благоевградско заведение, където рожденичката посрещаше гостите си с усмивка и внимание и получи огромни букети цветя, много подаръци и сърдечни пожелания. Сред гостите, които я уважиха, бяха и приятели от Република Македония, които засвидетелстваха дългогодишното си познанство.

Влади беше облечена като принцеса с дълга до земята рокля с гол гръб, с воали, специално избрана с вкус от дъщеря й Валерия, а усмивката й не слизаше от лицето й.

За рождения ден небезизвестният фермер в благоевградското с. Логодаж, съпругът на юбилярката Валери Николов, се беше погрижил трапезите на гостите да са отрупани с различни мезета и тънки питиета, като не липсваха и плата с мръвки от печено агне.

Владимира и съпругът й Валери на дансинга в първи танц Организаторът на кукерската група на Логодаж Владимир Велков със съпругата си Миглена Македонецът Дарко не пропусна да покаже танцувалните си умения Внучката Никол помогна на баба си Влади да духнат свещичката на тортата и веднага „скочи” в ръцете на дядо си Семейство Николови /дъщерята Валерия, снахата Слави, таткото Валери, юбилярката Влади с внучката на ръце и синът Радослав, отдясно наляво/ Братя Николови от с. Логодаж с настроение вдигат поредната наздравица за Влади Организаторът Емил Костадинов /в средата/ с жена му Павлинка

Владимира и Валери Николови, които живеят в с. Логодаж, са водещи в традиционното представяне на кукерската група в селото. За целта организаторите на групата – Владимир Велков, който е брат на заместник-директора на 3-то ОУ Еленко Велков, и Емил Костадинов подариха на рожденичката тъкана народна носия – фустан, украсен с шевици и пендари, и бяла кошуля, също красива избродирана с български шевици. Пожеланието им бе със здраве и настроение Влади да облича народната носия, дори и само веднъж в годината, когато е представянето на кукерския фестивал в Благоевград, а пред съпруга си да се явява само по кошуля, което предизвика много усмивки и закачки.

Снахата на Влади – Слави, и синът й Радослав, както и Валерия се бяха погрижили за празничната украса с много балони, подредени на арка, която бе „декорът” за снимки с рожденичката. Юбилярката духна свещичките върху специалната торта не без помощта на внучката си Никол. Малката не слизаше от ръцете на дядо си Валери и дори играеше хората заедно с него и цяла вечер като златна ябълка минаваше от ръце на ръце.

Двама певци неуморно и безспир изпълняваха всяко музикално желание и поддържаха градуса на настроението на макс и дадоха тон на веселбата, а дългите хора безспир се виха до късно през нощта.

СОНЯ НИКОДИМОВА