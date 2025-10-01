С молитва отбелязаха храмовия празник на параклиса „Покров Богородичен“ в квартал „Нивото“, село Полето

Днес, когато православната църква отбелязва Покров на Пресвета Богородица, в квартал „Нивото“ на село Полето с тържествена литургия бе отпразнуван Храмовият празник на параклиса „Покров Богородичен“. Десетки миряни се събраха в храма, за да се помолят за здраве и благоденствие в този светъл ден. По традиция бе раздаден и курбан за здраве, приготвен с много старание от Димитър Назъров и неговото семейство, които се бяха погрижили всеки присъстващ да бъде уважен с топла храна и сърдечно посрещане.

Празничният ден беше уважен от множество официални лица, сред които: кметът на Община Симитли Апостол Апостолов, кметът на село Полето Иван Манчев, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, кметове от други населени места в общината, жители на село Полето и квартал „Нивото“, както и много вярващи от региона. Кметът Иван Манчев поздрави присъстващите с празника, като пожела здраве, вяра и единение в общността.

Параклисът „Покров Богородичен“ е построен през 2004 година със средства, събрани от живущите в квартал „Нивото“ – хора с вяра и желание да имат свое свято място за молитва. Името на храма е избрано от покойния Неврокопски митрополит Натанаил, който го нарича така, тъй като по онова време в общината не съществувал друг параклис на името на Покров Богородичен. Свещ за здраве и мир запалиха мнозина, обединени от почитта си към Божията Майка и с благодарност за общността, която продължава да съхранява и предава духовните ценности.





