С мощен звън на хлопки и вихър от цветове хиляди участници от цялата страна показаха богатството на обичаите ни на фестивала „Джамала” в Кюстендил

С мощен звън на хлопки, вихър от цветове и хиляди усмивки премина първият ден от Националния маскараден фестивал „Джамала – Кюстендил 2026”. В събота центърът на града се превърна в сцена на живата българска традиция, а площад „Велбъжд“ затуптя в ритъма на хиляди участници от цялата страна – кукери, сурвакари, джамалари, бабугери, старци и сурати, които показаха богатството на обичаите ни.



Фестивалът започна по особено вълнуващ начин – с детско дефиле на маски, изработени от малките творци от детските градини и училищата в Кюстендил.

Честта да водят детското шествие имаха кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов. Това беше най-красивият символ на приемствеността – доказателство, че традицията не живее само в миналото, а има бъдеще в ръцете на децата.

Групите дефилираха по ул. „Демокрация“ и представиха обредите си на площад „Велбъжд“ пред многобройна публика и журито. Първият ден донесе емоции, смях, възторг и усещането, че Кюстендил отново е сърцето на маскарадната традиция в България.

Днес „Джамала“ излезе извън площада – в парка пред ХГ „Владимир Димитров-Майстора“, където се снима епизод от новия сезон на Hell’s Kitchen Bulgaria с участието на джамалджийски групи от кюстендилските села.

Отворено бе и пъстрото „Джамалджийско село“ – място, където занаятчии, производители и артисти превърнаха фестивала в преживяване за всички сетива. Сред аромати на храна, багри на ръчно изработени маски и звуци на народна музика гостите на Кюстендил се потопиха напълно в празника, а обстановката донесе много емоции и незабравими моменти.