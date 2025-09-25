С над 1 млн. лв. ремонтират Обсерваторията в Благоевград, изграждат първия в региона дигитален планетариум

1 147 722 лева ще инвестира община Благоевград в следващите 24 месеца в основен ремонт на Обсерваторията и изграждането на първия в региона дигитален планетариум. Основните цели и дейности, които предстоят, бяха представени от Станислав Кимчев – заместник-кмет по култура, спорт и туризъм, и Лилия Бояджиева – ръководител на проекта, на пресконференция вчера.

Предстои да бъде извършена пълна реконструкция и разширение на Обсерваторията. Ще се изградят допълнителна кула, вътрешен асансьор и ново помещение за дигиталния планетариум. Изцяло ще се реновира конферентната зала, която ще може да се използва за прожекции, изложби и различни събития. Ще бъде реставрирана и съществуваща фреска с доказана културно-историческа стойност. Една от залите на втория етаж ще бъде превърната в постоянна експозиция на историята на Обсерваторията и ценни предмети, съхранявани през годините.

В рамките на проекта ще бъдат закупени нов телескоп, който ще бъде монтиран в купола, както и два преместваеми телескопа за наблюдения от терасата. Пейки и соларно осветление ще бъдат поставени по пътеката, свързваща Обсерваторията със Зоологическата градина, което ще създаде удобство за посетителите.

След реновирането на Обсерваторията и изграждането на модерен дигитален планетариум Благоевград ще разполага с туристически продукт, който ще бъде включен в туристическите пакети, предлагани от агенциите в града и региона, което ще повиши информираността за туристическите възможности и ще създаде стабилна основа за привличане на нови посетители.

ИВАН ПЕТРОВ





