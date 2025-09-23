С над 1000 първокурсници в ЮЗУ откриха 50-ата академична година

Министърът на образованието Кр. Вълчев към студентите: Учете не просто заради дипломата, тя ще има все по-малко значение в бъдеще…

С над 1000 първокурсници в Югозападния университет в Благоевград откриха 50-ата академична година. Тържествената церемония, събрала множество студенти, преподаватели и официални гости, сред които министърът на образованието Красимир Вълчев, Неврокопският митрополит Серафим, началникът на РУО Ивайло Златанов, кметове, областни управители и представители на институции, започна с поднасянето на цветя пред паметника на патрона на университета Неофит Рилски, след което прозвучаха българският и европейският химн.

„Огромна чест за мен като ректор на най-големия образователен, научен и духовен център в Югозападна България е да ви посрещна с „Добре дошли”! Днес сме тук не само да открием новата академична година, но и да отбележим едно особено значимо събитие – университетът отваря врати за своя 50-и випуск. Половин век нашата институция е средище на знания, традиции, новаторство, които дават редица възможности на новото поколение млади хора, готови да поемат пътя на науката и професионалното израстване. Това е ден, в който настоящето среща историята, а бъдещето започва още тук – сред нас“, каза в словото си ректорът проф. д-р Николай Марин и допълни, че предстоящият юбилей е не само повод за празник, но и за равносметка.

През изминалите 5 десетилетия Югозападният университет се утвърждава като двигател на обществения и икономическия живот в региона и страната, а сериозният принос на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в развитието на ключови сфери е резултат на постоянство, научна отдаденост, значими постижения в научноизследователската дейност

„С гордост можем да кажем, че не сме просто образователна институция, а разпознаваем национален и международен център на знанието. Придобитият статут на изследователско висше училище е атестат за качество, устойчивост, способност за съчетаване на традиции, конкурентни практики и иновации. Това признание ни задължава да вървим уверено напред, да развиваме нови програми и да надграждаме научния потенциал, като утвърждаваме авторитета си на висше училище, което задава посоки, предлага решения, създава среда за генериране на идеи с добавена стойност за бъдещето на България и Европа”, посочи ректорът .



Обръщайки се към първокурсниците, проф. Марин посъветва новопостъпващите студенти от 50-ия випуск да бъдат смели, любознателни, последователни, да вземат всичко, което могат, от Югозападния университет, като използват времето си тук пълноценно.

Поздрав към присъстващите отправиха и Неврокопският митрополит, както и кметът на Благоевград Методи Байкушев.

„Желая на всички студенти да са вдъхновени и мотивирани. Да учат упорито и целогодишно, защото дори и да живеят в ерата на изкуствения интелект, не по-малко важни са и естествените умения – придобитото в училището и университета. Учете не просто заради дипломата, тя ще има все по-малко значение в бъдеще. Учете, за да бъдете знаещи и можещи хора, за да изградите умения, които изкуственият интелект ще мултиплицира“, каза министърът на образованието Красимир Вълчев и акцентира на важното място и значение на Югозападния университет не само за региона, но и в системата на българското висше образование.

По традиция ректорът връчи тържествено студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал във всеки един от 9-те факултета. Сред тях са първенецът на випуск 2025 на Националната хуманитарна гимназия Кристиян Миленков, приет с най-висок бал в специалност „Психология“ на Философския факултет, абитуриентката на Гимназията по икономика Кристина Жижкина – първокурсничка по „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Емилия Дренска от Дупница, студентка по „Информационни системи и технологии“, и благоевградчанката Антоанета Стоилова от специалност „Медицинска сестра“.

Особено въздействащ бе и отправеният музикален поздрав от възпитаничката на Факултета по изкуствата Симона Петрова изпълни по впечатляващ начин еблемачтината „Моя страна, моя България“.

От името на първокурсниците приветствие отправи Ивайла Ценова от специалност „Българска филология“, а на финала прозвуча студентският химн „Gaudeamus Igitur“.

След тържествената церемония последва и посрещането на студентите по факултети, приветствани от деканите, зам. деканите, ръководителите на катедри…

