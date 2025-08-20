С над 1,3 млн лв. обновяват лекоатлетическата писта и залите по хандбал и гимнастика в Спортния интернат в Благоевград

С над 1,3 млн лв. предстои да се обновят лекоатлетическата писта и залите „Хандбал“ и „Гимнастика“ в Спортния интернат на Благоевград. Парите са по два проекта, по които общината е одобрена за финансиране по програма на Министерството на младежта и спорта. За реновиране на пистата, включително зоната за троен скок и ограждаща мрежа около част от площадката за тласкане на гюле, общината е одобрена за безвъзмездна помощ в размер на 522 411 лв. с ДДС. Залите „Хандбал“ и „Гимнастика“ пък предстои да се обновят за 807 574 лв., от които 637 983 лв. осигурява държавата, а общината трябва да участва със съфинансиране от 169 590 лв. Ремонтните дейности предвиждат подмяна на подовата настилка, както и на трибуните с нови олекотени алуминиеви пейки, монтиране на ново дигитално и енергоефективно LED информационно табло, боядисване на стените и таваните, хидроизолация на покрива, нови вентилатори за вентилационната система, както и нови гимнастически уреди – трамплин, батут, дунапренени постелки, гимнастическа коза и надуваема пътека.

Двете зали и пистата не са ремонтирани основно от десетилетия, като там тренират над 300 деца.

За реализиране на двата проекта предстои кметът Методи Байкушев да подпише договор и да представи в министерството комплект документи. Очаква се на предстоящата сесия ОбС да даде съгласието си за целта градоначалникът да издаде и записи на заповед, обезпечаващи финансовото подпомагане от министерството. След сключването на договорите предстои провеждане на процедури за избор на изпълнители, което означава, че ремонтните дейности ще стартират най-вероятно следващата година.

