С над 90 000 лв. дофинансират 29 маломерни паралелки в Гоце Делчев

90 285,20 лв. са необходими за обезпечаване на учебния процес през тази година в община Гоце Делчев. Парите са за дофинансиране на маломерните паралелки, в които броят на учениците е под минималния. Такива паралелки са описали 6-има от директорите в общината. В ОУ „Хр. Ботев“ в с. Мосомище не достигат 30 ученици, в Обединено училище „П. Хилендарски“ в Корница – 16, Обединено училище „П. Берон“ в с. Лъжница е с 9 недостигащи ученици, в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Брезница не достигат 9 деца. Най-тежко е положението в ОУ „Св. Кл. Охридски“ в с. Борово, където липсват 50 ученици, както и в ОУ „Св. П. Хилендарски“ в с. Баничан, където недостигът на ученици възлиза на 49.

Припомняме, че минималният брой ученици в 1-4 клас е 16 в една паралелка, а при по-големите деца е 18.

Училищата са единствени в съответните населени места, като това в Баничан е и със статут на средищно. Притесненията на общината са, че ако се наложи разформироване на паралелки поради недостиг на ученици и задължение децата да пътуват всеки ден до училище в друго село, това може да ги демотивира и да се откажат от образование. По тази причина кметът на общината Владимир Москов е внесъл за предстоящата сесия на ОбС – Гоце Делчев искане за финансиране и одобряване на 29 маломерни паралелки в 6-те училища.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






