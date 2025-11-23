С наздравици и тържествена вечеря футболистите на ФК „Спортист” от с. Струма закриха есенния полусезон в механа в Сандански

Футболистите на ФК „Спортист“ – с. Струма закриха есенния полусезон с тържествена вечеря и наздравици в механа в Сандански. Сборното място на срещата бе ресторант „Спартак” на градския площад „Македония“ в курортния град, където ги посрещна играещият треньор Илия Каталски на чаша червено вино и топла скара.

Първи на мястото пристигнаха халфът Тодор Джоров и вратарят Петър Палаханов. След това се преместиха в механата срещу сградата на общината със символичен домакин на банкета управителят на заведението Иван Туджаров. Малко преди 20.00 ч. към групата се присъединиха младите футболисти Костадин Орманлиев, Любослав Славковски, Христо Гоговски, Слави Андонов, Димитър Костадинов, Георги Горемлиев, Божидар Тютюнев, Константин Кирилов, Димитър Стоянов и Георги Георгиев. Последен дойде играещият треньор Мартин Синански.

Първата наздравица с момчетата вдигна най-зрелият в тима Георги Горемлиев, който демонстрира и отлични умения на хората, а не само при изпълнението на пряк свободен удар, където точните му попадения са на 99 процента.

Оркестърът не спря поздравите за най-веселата маса на празнуващите футболисти, а на тежкото мъжко хоро се хванаха всички. Те доказаха, че както добре се справят с футболната топка, така умело се чувстват и на дансинга, а негласният приз за най-добър танцьор бе за Георги Горемлиев.

Купонът продължи до сутрешните часове в нощен клуб в Сандански с гръцка вечер. На сутринта всички седнаха на топла шкембе чорба в ресторанта в с. Струма.

ЛИДИЯ МАНЕВА