С нелогичен довод еврото да качи данъчните оценки съветниците в Кочериново казаха „не“ на продажбите на 2 имота, които преди 2 сесии обявиха за продан

Без всякакви доводи общинските съветници в Кочериново отхвърлиха вчера две предложения на кмета Станислав Горов за продажба на два съседни имота в града, предназначени за жилищно строителство, въпреки че само преди 2 сесии гласуваха без проблем за продажбата им. Тогава парцелите бяха 3, после единият бил продаден, а сега се предлага продажбата и на другите 2, защото данъчната им оценка изтича през декември.

Въпреки че нищо като фактология не се е променило през изминалите 2 месеца, петима от присъстващите на сесията 9-има съветници изненадващо решиха да гласуват „против“ или „въздържал се“ и предложенията бяха отхвърлени. Обосновка на вота си даде единствено председателят на ОбС Райчо Калайджийски, според когото „догодина при превалутирането данъчната им оценка може да се увеличи“.

Така имотите с площ 1362 кв.м и 782 кв.м и пазарна оценка от 73 134 лв. за по-големия най-вероятно ще влязат в спирала на периодично предлагане за продажба и периодично отхвърляне, докато пустеят, защото няма логика преминаването към евро да повлияе точно на данъчна оценка на имот.

За сметка на това пак без дебати съветниците се съгласиха на публичен търг да бъде продаден друг общински имот от 943 кв.м в с. Боровец, оценен на 43 271 лв.

На сесията бяха приети годишният отчет за изпълнението на концесионните договори за 2024 г. на общината, който всъщност е един и е безпроблемен, както и проектобюджетът на Кочериново за 2026 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г. в частта му за местни дейности, където въпросителните все още са повече от отговорите.

Решено бе и общината да кандидатства с проектно предложение по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти 2025 г., за финансиране на футболно игрище, съблекалня и площадка за фитнес уреди на открито в землище на града.

ВАНЯ СИМЕОНОВА