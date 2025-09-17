С нестандартно обръщение към родителите, коктейл и подарък за досегашния директор М. Спасов стартира учебната година в 3 ОУ – Благоевград

„Вече години наред началото на всяка учебна година се превръща в арена на противопоставяне на родители срещу учители и директори. Пропастта става все по-дълбока, все по-трудна за преодоляване. В социалните мрежи често сякаш няма добър учител или директор. Всички са обявени за „втора категория“ хора“, по този нестандартен, но честен и директен начин новият директор на благоевградското 3 ОУ Васил Чолаков започна речта си за откриването на новата учебна година и продължи: „А родителите винаги са прави. Така ли е настина? Напрежението нараства с всяка година. Учителите искат децата да са в класната стая, защото там е знанието! Родителите често – не. Отсъствията се превръщат в норма, компромисите в право. Колкото и позволени отсъствия да има, за някои родители пак ще са малко. Същото е и с оценките, ако не е „Отличен” /6/, значи е провал. А вината – тя почти винаги се стоварва върху учителите. Родителят сякаш остава без отговорност. Социалните мрежи наливат масло в този огън. Там се създават лагери, организира се натиск и обвинения. Така се поражда усещането, че училището трябва да се ръководи не от правила и закони, а от шумни статуси и коментари. Родителите получават все повече права, учителите – все повече задължения. Къде обаче е балансът? Как в атмосфера на страх и взаимно недоверие може да има нормално училище. А най- болезненото е това противопоставяне на възрастните. Най-уязвими са децата, те усещат напрежението. Виждат как родителите критикуват учителите. Как учителите се оправдават пред родителите и губят най- важното, доверието към възрастните, чиято мисия е заедно да ги водят към знанието. Пропастта пред очите ни се отваря още повече. Но именно ние, учителите, и родителите можем да я запълним с взаимно уважение, с разбиране, с обща цел. Защото в края на учебната година всички искаме едно и също – децата да бъдат щастливи, образовани и добри хора“, каза още Васил Чолаков, който дълги години бе заместник-директор на училището. През лятото той спечели конкурса за ръководния пост и сега за пръв път открива учебна година в качеството си на директор.

В разговор с репортер на „Струма“ В. Чолаков сподели, че за да бъде изненада, не извадил лист пред многолюдната публика, написал речта собственоръчно /с ръкописни букви/ върху покани за тържеството и показа тестето с картончета. На финала на емоционалното си и изпълнено със съдържание слово директорът отправи апел и призова да се спре деленето на лагери и заедно учители и родители да намерят пресечната точка.

„Време е за истински разговори лице в лице. Не през социалните мрежи. Образованието не бива да се гради върху страх, обиди и противопоставяне, а с доверие, последователност и сътрудничество. Можем ли, уважаеми родители, заедно да съградим моста към разбирателството? Можем! Защото по този мост ще минат вашите деца, нашите ученици“, заяви директорът и изтъкна, че този мост трябва да е здрав, сигурен, и пожела на всички на добър час.

В. Чолаков по време на речта си, която бе написал на номерирани картончета от поканите Моменти от програмата, част от първокласниците, лисването на менчето и стилният коктейл, на който М. Сапсов е изненадан с икона на свети Михаил М. Спасов и В. Чолаков при подписването на приемо-предвателния протокол в края на миналия месец

Не знам дали някой ме чу, още по-малко, разбра думите ми, но реших да кажа това, което мисля, а не да използвам заучени и клиширани фрази“, категоричен бе Чолаков, който поне като зам. директор винаги е бил директен, прям и дори с риск да не се хареса, е изразявал мнението си. А по повод „изявата си“ на първия учебен ден новият директор коментира, че е все пак е имало аплодисменти, като учителка с 40-годишен стаж споделила, че за пръв път чува такава реч.

Наред с нестандартното обръщение, разкриващо до голяма степен състоянието на българското образование, разчупено и запомнящо се бе и самото тържество. Церемонията започна с националния химн, изпълнен на живо от Биг Бенд Благоевград, последва водосвет, отслужен от отец Петър, тематична програма с участието на ученици… С лисването на менчето по класните стаи влязоха 95 първокласници, разпределени в 4 паралелки, а емоциите продължиха и в учителската стая. Там бе организиран стилен коктейл за пенсионирането на досегашния директор Михаил Спасов. Самият той работи в 3 ОУ от 33 години и оглавява училището през 1995 г. С думи на уважение, признателност и благодарност от колектива му връчиха икона на свети Михаил с пожелание за здраве и благоденствие.

„Казах на г-н Спасов, че винаги е добре дошъл в училище и ще го каним на всички поводи“, обобщи В. Чолаков и показа пожставената в рамка и стояща на директоркото бюро снимка, на която той и М. Спасов си стискат ръцете и след подписването на приемо-предавателния протокол си предават щафетата.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





