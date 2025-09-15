С нов заместник-директор, трима нови учители и 125 осмокласници в Националната хуманитарна гимназия стартира 146-ата учебна година

С нов заместник-директор, трима нови учители и 125 осмокласници в Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград откриха 146-ата учебна година. Тържествената церемония започна с посрещане знамената на НХГ, Горноджумайската смесена гимназия /Бивша Солунска/, българския и европейския химн.

„Днес отваряме страницата на нови знания, нови предизвикателства и нови успехи. Тук зад тези стени хиляди младежи са намерили своя път, признание и страст. В продължение на 145 години духът на признателността, на търсенето на истината, на уважението към различията и стремеж към по-добър свят са били пазител на нашите традиции и пътеводител към бъдещето“, каза директорът Светлана Солачка и посъветва учениците да бъдат целеустремени, ентусиазирани и вдъхновени, a на учителите пожела търпение, енергия, удовлетворение и всички заедно да възпитават следващото поколение, да продължават да изграждат бъдещето.

За новата учебна година част от колектива са трима нови учители – по математика Елена Зикатанова, по история Илияна Кьосева, по география Антоанета Стойнева. Досегашният главен учител по математика Кирилка Павлова заема длъжността заместник-директор по АСД /административно-стопанска дейност/. Самата тя работи в училището от 10 години, като преди това бе начело на Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост.

Моменти от откриването на учебната година в НХГ

Новопостъпилите осмокласни от 5-те паралелки с класните си и ръководството на НХГ Новият зам. директор К. Павлова /втората от ляво надясно/ и новите учители

Присъстващите на церемонията поздрави и председателят на Обществения съвет към училището Павел Чорбаджийски, а директорът Светлана Солачка връчи специални награди на учениците, приети с най- висок бал в отделните профили – „Хуманитарен“, „Обществени науки“, „ Предприемачески“, „Изкуства“

/музика и изобразително изкуство/. Те получиха юбилеен сборник с творби на талантливи възпитаници на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – „Солунски светилник“.

Началото на учебната година бе ознаменувано и с обща снимка на новопостъпващите ученици с класните им ръководители и ръководството на Националната хуманитарна гимназия. След символичното биене на училищния звънец първи по класните стаи влязоха осмокласниците от 5-те паралелки.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






