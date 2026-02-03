С нов паркинг в двора на МБАЛ увеличават с около 100 паркоместата в центъра на Благоевград

С около 100 паркоместа в централната зона на Благоевград ще се увеличи капацитетът на общинското дружество „Паркинги и гаражи“ през 2026 г., като се предвижда изграждане на временен паркинг под сградата на отделенията по ортопедия и хирургия на МБАЛ. Проектът е готов, а процедурата по реализацията му е във фаза преди издаване на разрешение за строеж и обявяване на обществена поръчка, което означава, че до няколко месеца идеята ще бъде реализирана.



Входът и изходът до временния паркинг ще бъдат от ул. „Бр. Миладинови“, съобщи кметът Методи Байкушев. Проход ще се отвори през част от оградата на болницата, така външните посетители няма да пречат на движението на линейките, което в момента е най-сериозният проблем в зоната. Градоначалникът обясни, че останалата част от двора на болницата с алеите до сградите на отделенията ще се затвори за достъп на граждани. Той ще е само за служителите на болницата и на ЮЗУ, който има учебен корпус на Катедрата по здравни грижи в района. Целта е двата потока на служители и граждани да не се смесват.

Очакванията на общинската администрация са до края на 2026 г. временният паркинг да заработи.

В момента „Паркинги и гаражи“ – Благоевград оперира с 1200 почасови и абонаментни паркоместа, в това число и паркингите на ул. „Антим I” с 40 места и подземният под площада при сградата на АУБ и Регионалната библиотека с 38 места. Допълнителни 18 места бяха разчертани по еднопосочната ул. „Св. Ив. Рилски“ при пускането й в експлоатация след основния ремонт на карето улици между Джамията и площад „Македония“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА