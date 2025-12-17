С нов пешеходен мост Разлог улеснява придвижването на местни и гости на Бачево

Нов пешеходен мост на река Куда, която минава през разложкото с. Бачево, планира да изгради община Разлог. Конструкцията ще бъде монолитна, стоманобетонова. Основите на моста са оразмерени за радиално натоварване 2.50 кг/кв.см, което ще осигури безопасното преминаване на пешеходци и коли.

Институциите на МОСВ вече одобриха проекта, след като избраното място се оказа допустимо с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район.

Пешеходен мост ще свързва двата бряга на река Куда в с. Бачево



Мостът не попада в границите на зони за защита на водите или санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, което означава, че няма да има спънки пред проекта.

Река Куда е част от водосбора на р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане й в р. Изток и е един от малките притоци, който обаче редовно привлича на Йордановден младежите от селото, които скачат в нея за богоявленския кръст.

Мостът ще облекчи свободното движение на хората в селото – и не само местните, защото Бачево е едно от най-посещаваните от туристи села в общината. В него са изградени конни бази, които предлагат уроци по езда, разходки с коне и магарета, има и специализирана програма за терапевтична езда. Особено много хора тук идват за Тодоровден, когато се провеждат кушии.

Следващата стъпка пред община Разлог е да мине през процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

ВАНЯ СИМЕОНОВА