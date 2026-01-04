С обменен курс 1:1 в благоевградското с. Бело поле отбелязаха влизането в еврозоната

С 1 евро за 1 лев в Бело поле ознаменуваха влизането на страната ни в еврозоната. Обменният курс бе част от представянето на сурвакарската група и се превърна в атракцията на тазгодишното дефиле.

Вече четвърт век местни ентусиасти и самодейци изнасят зрелищно шоу и гонят злите сили от домовете на хората в първия ден на новата година. Наред с мечките, фризьорския салон, сирената от Втората световна война и множеството персонажи, имаше и девойки и жени, които облечени в народни носии, извиха кръшни хора по улици и дворове.

Гвоздеят в програмата бе т.нар. Белополска народна банка /БНБ/, като сурвакарите споделиха, че са се заели с подготовката на новия елемент още през месец септември. Така с общи усилия е обособена подвижна чейндж каса под формата на бюро с колелца. Обектът бе оборудван с лаптоп, радио, елка, „купюри“ с левове, евро, долари и британски лири и съответните курсове „купува” и „продава”.

Моменти от дефилето на персонажите и извилото се хоро Новият елемент – Белополската народна банка



Белополци приеха с усмивка еврошегата и се наредиха на касата, за да си „обменят“ българските пари, като похвалиха креативността на групата, която миналата година на кукерския фестивал в Благоевград бе отличена с приз за иновации и най-добро пресъздаване на актуално събитие.

А иначе проучване на „Струма“ показа, че поне засега еврото не е на особена почит в Бело поле. Мнозина от жителите, особено по-младите, разполагат с паричната единица на еврозоната, но в магазините в селото се пазарува и рестото се връща в левове.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА