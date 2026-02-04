С оптимизъм, че утре ще е по-добре от днес, младата благоевградска художничка В. Колева подреди 55 картини в първата си самостоятелна изложба

С оптимизъм, усещане за красота, много цветност и талант 19-годишната благоевградска художничка Виктория Колева подреди 55 картини в първата си самостоятелна изложба. Откриването, състояло се в Регионалната библиотека в Благоевград, предизвика истински фурор и фоайето на четвъртия етаж се изпълни с многолюдна публика. Неотлъчно до Вики бе нейната майка, преподавателката по английски език в Югозападния университет гл. ас. д-р Мария Багашева, много близки и роднини.

Виктория с част от творбите си



Поканата уважиха и двамата зам. декани на Филологическия факултет – доц. д-р Дафина Костадинова и доц. д-р Биляна Тодорова, както и бившият омбудсман на Благоевград проф. д-р Валентин Василев, учители, приятели на младата авторка, колеги на д-р Багашева. Общото между всички беше, че никой не остана равнодушен към таланта, цветността и позитивизма на младата авторка, която бе затрупана с цветя, а пред стативите се извиха опашки.

С майка си гл. ас. М. Багашева С близки и роднини



Виолета Разсолкова от отдел „Читални“ представи 19-г. художничка и подчерта, че в картините й има много свобода, експресивност, дълбочина, създадени са с много искреност и любов. Носят светлина, живот, спокойствие и покана да спрем за миг и да се насладим на красотата.

В.и.д. директор на Регионална библиотека „Д. Талев“ – Благоевград Емилия Малешевска връчи благодарствено писмо на младия творец с пожеланието да не оставя никога четката, за да доставя наслада на любителите на изобразителното изкуство.

С доц. Д. Костадинова



Самата Виктория Колева е възпитаничка на 7 СУ и на Езиковата гимназия в Благоевград, където миналата година завърши с отличие паралелката с френски език. В момента е първокурсничка по „Графичен дизайн“ във Варна, като съчетава обучението си по бъдещата професия с любовта към изкуството и таланта, който притежава

В разговор с репортер на „Струма“ Вики сподели, че не знае някой от близките й да рисува и всъщност любовта й към четката и боите не е наследствена.

При посрещането на гостите, които изпълниха арт пространството /сн. 5, 6, 7, 8, 9/



„Първоначално имах книжки за оцветяване в детската градина, продължих в училище. Като влязох в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, започнах да използвам платно с акрил и да постепенно да израствам. Реших да уча графичен дизайн, тъй като е свързан изцяло с изкуството, с компютри. Така продължавам да се развивам в сферата, което ми носи най-голямо вдъхновение и удоволствие“, каза младата художничка, чиято страст е живописта.

Младата художника при представянето й от В. Разсолкова и вр.и.д. директор на регионалната библиотека Е. Малешевска, която й връчи благодарствен адрес



Виктория работи с акрил, обича да рисува пейзажи, залезите, цветята, които пресъздава с много цветове и вдъхновение. Във всяка картина влага нещо от себе си – усещането за красота, чувство за обич, възхищение и удовлетворение, оптимизъм, че утре ще е по-добре от днес.

На въпроса как се вижда след 10 години, Вики отговори: „Виждам се още по-нахъсана, по-вдъхновена, с много повече творби зад гърба си, и не само с акрил на платно, но и с графичен дизайн“, каза тя и увери, че това далеч няма да е първата и последната, а една от многото й изложби.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА



