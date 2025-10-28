С „оризово парти“ в НПГ – Гоце Делчев превърнаха химията в истинско приключение с вкус и цвят

Колко зърна има в 10 грама ориз? А в един килограм? И… колко ориз трябва да съберем, за да достигнем „непостижимото“ числото на Авогадро – 6.022х10²³? Това бяха част от научните предизвикателства по време на необичайно и изключително любопитно предизвикателство „Оризово парти“ в Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев, посветено на числото на Авогадро, което изразява броя частици в един мол вещество.

Моменти от оризовото парти на деветокласниците на НПГ и учителката по химия М. Москова ( сн.1,2)

По време на празника деветокласниците решаваха научни предизвикателства, експериментираха и доказаха, че химията може да бъде не само точна, но и забавна наука. Наред с това участниците представиха любопитни факти за ролята на това число в науката и ежедневието.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА