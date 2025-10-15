С осакатен състав перуните приземиха с петица „Спортист 1959“, лидерите сътвориха голов трилър с обрати

Действащият първенец в зона „Струма“ на пиринската бундеслига „Перун“ натри носовете на „Спортист 1959“ и приземи падешлии с 5:0, за да ги измести от топ 3 в класирането. Равенството в дербито на върха между „Ветрен“ от Полена и „Левски“ от Крупник пък позволи на кресналии да скъсят изоставането си от лидерите на 4 т. За краха на тима от благоевградското село на стадион „Македония“ по два гола вкараха Атанас Тодоров и Божидар Бакалов, който направи и две асистенции. С едно попадение и един голов пас се отчете Роберто Харалампиев. Успехът на домакините е дваж по-ценен, защото бе постигнат в отсъствието по различни причини на половин дузина титуляри. Плахите опити на гостите да създадат грижи на опонентите си бяха парирани от защитата и вратаря Васил Христов. Победата перуните поднесоха в дар на своя съотборник рожденик Петьо Крушалийски.

„Изиграхме добър мач, правилно тактически, проведен от наша страна. Успяхме да отбележим повечето създадени положения, които в другите мачове често пропускахме. Трябваше да се справим с предизвикателството да играем без голяма част от основните ни състезатели, които за този мач бяха наказани или контузени. Санкциите дойдоха след последното гостуване в Крупник основно за оспорване на съдийски решения. Дадохме шанс на момчета, които до този момент играха по-малко и те не разочароваха – напротив, справиха се перфектно. Постоянството е ключът към успеха във всеки спорт. Истината е, че ни липсва и малко спортен шанс от началото на сезона, както и някои спорни отсъждания на реферите в наша вреда. Един от голмайсторите ни Кирил Дамбов получи неприятна травма и е аут за неопределено време. Но това е част от играта и правим всичко възможно да се справим. Положителното е, че имаме широк състав и разчитаме на всички“, заяви старшията на „Перун“ Траян Димитров пред клубния сайт.

Липсата на дузина титуляри не попречи на перуните за разгромната победа Наставникът на кресналии Тр. Димитров Капитанът на крупничани Ив. Спасов /вторият отляво / вкара поредния си гол, а елитният рефер Н. Попниколов респектира двата отбора

Голов трилър на „Арена Полена“ сътвориха водачите в класирането, които си разделиха по едно полувреме и завършиха 2:2 пред пълни трибуни. Майсторското изпълнение, с което Радослав Пецанов откри за ветренци в 20-та мин., вдигна адреналина на местните фенове. До почивката обаче пълния обрат сториха капитанът на гостите Ивайло Спасов от дузпа и Мартин Лазаров, който се ориентира най-бързо при поредното разбъркване в пеналта на съперника. През втората част домакините натиснаха и Ивайло Мутафчийски фиксира хикса след находчив пас на Мони Малиновски, а напречната греда, нацелена от Росен Петров, помогна на сините да си тръгнат с точката.

СТОЙЧО СТОИЦОВ