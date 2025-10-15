С осакатен състав перуните приземиха с петица „Спортист 1959“, лидерите сътвориха голов трилър с обрати

Действащият първенец в зона „Струма“ на пиринската бундеслига „Перун“ натри носовете на „Спортист 1959“ и приземи падешлии с 5:0, за да ги измести от топ 3 в класирането. Равенството в дербито на върха между „Ветрен“ от Полена и „Левски“ от Крупник пък позволи на кресналии да скъсят изоставането си от лидерите на 4 т. За краха на тима от благоевградското село на стадион „Македония“ по два гола вкараха Атанас Тодоров и Божидар Бакалов, който направи и две асистенции. С едно попадение и един голов пас се отчете Роберто Харалампиев. Успехът на домакините е дваж по-ценен, защото бе постигнат в отсъствието по различни причини на половин дузина титуляри. Плахите опити на гостите да създадат грижи на опонентите си бяха парирани от защитата и вратаря Васил Христов. Победата перуните поднесоха в дар на своя съотборник рожденик Петьо Крушалийски.
„Изиграхме добър мач, правилно тактически, проведен от наша страна. Успяхме да отбележим повечето създадени положения, които в другите мачове често пропускахме. Трябваше да се справим с предизвикателството да играем без голяма част от основните ни състезатели, които за този мач бяха наказани или контузени. Санкциите дойдоха след последното гостуване в Крупник основно за оспорване на съдийски решения. Дадохме шанс на момчета, които до този момент играха по-малко и те не разочароваха – напротив, справиха се перфектно. Постоянството е ключът към успеха във всеки спорт. Истината е, че ни липсва и малко спортен шанс от началото на сезона, както и някои спорни отсъждания на реферите в наша вреда. Един от голмайсторите ни Кирил Дамбов получи неприятна травма и е аут за неопределено време. Но това е част от играта и правим всичко възможно да се справим. Положителното е, че имаме широк състав и разчитаме на всички“, заяви старшията на „Перун“ Траян Димитров пред клубния сайт.
Голов трилър на „Арена Полена“ сътвориха водачите в класирането, които си разделиха по едно полувреме и завършиха 2:2 пред пълни трибуни. Майсторското изпълнение, с което Радослав Пецанов откри за ветренци в 20-та мин., вдигна адреналина на местните фенове. До почивката обаче пълния обрат сториха капитанът на гостите Ивайло Спасов от дузпа и Мартин Лазаров, който се ориентира най-бързо при поредното разбъркване в пеналта на съперника. През втората част домакините натиснаха и Ивайло Мутафчийски фиксира хикса след находчив пас на Мони Малиновски, а напречната греда, нацелена от Росен Петров, помогна на сините да си тръгнат с точката.
СТОЙЧО СТОИЦОВ