С панихида благоевградчани почетоха край Станке Лисичково паметта на героите от с. Звегор

С панихида благоевградчани почетоха подвига на девет гвардейци от Първа гвардейска дружина на 14-и пехотен Македонски полк. Те загиват в тежка битка с хитлеристката армия на 15 и 16 септември 1944 година край село Звегор. Архитект Костадин Сандев увековечи героизма на българските воини чрез монумент на Станке Лисичково, на който са изписани техните имена. Всички те са млади мъже, между 20 и 35 години: Асен и Златко Дерменджиеви, Асен Георгиев, Георги Грънчаров, Гаврил Толмачов, Емил Каймаков, Иван Бояджиев, Кирил Костадинов и Личо Иванов. Те се сражават, за да осигурят безопасността на местното население и да помогнат за изтласкването на окупатора, разказа през паметника Иван Петров, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса в Благоевград, по чиято инициатива всяка година запасните офицери заедно с присъдружната им организация „Ние, жените“ поставят цветя на този ден и раздават жито в тяхна памет.



Припомняме, че преди година паметникът, който е до КПП – Станке Лисичково, беше преместен поради строителни дейности на граничния пункт, което предизвика остри реакции в обществото. Благодарение на намесата на родолюбиви организации и граждани институциите поеха ангажимент монументът да бъде върнат на място и го изпълниха.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





