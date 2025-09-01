С панихида в Кюстендил отбелязаха годишнина от гибелта на Тодор Александров и Ванче Михайлов

Кюстендилското дружество „Св.св. Кирил и Методий” отбеляза 101 г. от смъртта на Тодор Александров и 35 години от гибелта на Ванче Михайлов с панихида в храм „Свето Успение Богородично“ и поднасяне на цветя.

Председателят на дружеството адвокат Владимир Миланов заяви, че организацията традиционно се събира, за да отдаде почит и уважение към тяхното дело в защита на България. „Поменуваме тези велики българи, които дадоха живота си за свободата на България и за Македония. Правим това и ще продължим да го правим, защото трябва да се помнят и да се тачат, да се уважават, трябва с благодарност да се отнасяме към тези велики българи. Те дадоха всичко ценно, което имаха, за да бъдем днес свободни. Отбелязването трябва да се прави, за да не се загуби паметта и вярата за бъдещето на България и за това, че сме достойни за тази саможертва от такива хора”, обобщи Владимир Миланов.

ГЕРГАНА ИВАНОВА






