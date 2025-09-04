С панихида и вой на сирени почетоха паметта на 6-има пожарникари и полицаи в Бобов дол, загинали преди 26 г. във взривни складове в Големо село

Капитан Крум Зарев и младши лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков загинаха по време на изпълнение на служебните си задължения преди 26 години. Докато потушават пожар в склад номер 3 на Централните взривни складове на Мини „Бобов дол“ в с. Големо село, избухва взрив, при който шестимата млади мъже – пожарникари и полицаи, загиват на място.

Паметта им днес почетоха в Бобов дол роднините и колегите им.

Заупокойна молитва отслужи свещеник Венцислав Ангелов.

Венци поднесоха и се поклониха директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Георгиев, заместник-директорът на ОДМВР комисар Михаил Джаджаров, председателят на Общинския съвет на Бобов дол Красимир Чаврагански. Венец изпрати директорът на ГДПБЗН – МВР гл. комисар Ал. Джартов.

Началникът на РУ Бобов дол Марио Миланов се обърна към присъстващите с думите: Събрахме се за поредна година, за да почетем шестимата млади мъже, шестимата герои и да си припомним за тяхната героична постъпка. Те влязоха в огъня, за да спасят всички нас, но за съжаление останаха там.

Паметта на загиналите шестима служители на МВР беше почетена с падане на колене и вой на сирени…





