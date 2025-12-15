С парти изненада за 80-ия рожден ден групата за стари градски песни в Благоевград трогна царя на акордеона Иван Кацарски

Парти изненада подариха за 80-ия рожден ден на царя на акордеона Иван Кацарски самодейците от групата за стари градски песни „Нежни звуци“ към благоевградското читалище „Н. Вапцаров“. Уважаваният музикант почерпи щедро няколко дни преди това екипа в читалището за личния си празник, но самодейците от групата, на която той акомпанира от създаването й, планирали да го почетат по специален начин и да му покажат голямото си признание, любов и уважение за съвместната им дейност и спечелени купи и медали. Запазили места в заведение и под предлог, че екипът празнува отличното си представяне на всички фестивали през последната година и спечелените основно първи места, по-рядко втори, се събрали около трапезата (сн. 1) .

Акапелно изпълнение в началото на тържеството на „На многая лета“, подхванато от диригента Валентин Георгиев и довършено в хор от всички присъстващи, докоснало сърцето на рожденика, а подаръкът – двойна икона, последван от наздравици в негова чест, го оставили без думи.

Опитите на Иван Кацарски да поеме сметката ударили на камък заради твърдото решение на групата партито да е по европейски образец и рожденикът цяла вечер да е глезен и обгрижван от приятелите.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА