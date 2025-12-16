С парти 2 в 1 огнеборецът Д. Логодашки празнува пенсионирането си и 60-г. юбилей

С парти две в едно пожарникарят Димитър Логодашки празнува пенсионирането си и 60-г. юбилей. След като в продължение на 27 години изпълнява професионалните си задължения и отговаря за опазването на национален парк „Рила“ и Рилския манастир, той е изпратен от колегите си с водна арка, традиционното за огнеборците ритуално къпане на фона на сирените на противопожарен автомобил.

Д. Логодашки по време на ритуалното къпане

Д. Логодашки с колегите си



Не по-малко емиционална бе и вечерта, когато Димитър събра в благоевградско заведение най-близките си хора. Редом до него бяха дъщерята Еманоела, зетят Крум, снахата Ади и синът Иван, който по примера на баща си също е пожарникар. Централно място заемаха и петимата внуци, най-малката от които – Кари, наскоро навърши една година. Неотлъчно до юбиляря бе и неговата половинка Диди. И както в живота са рамо до рамо от 37 години, така и сега заедно духнаха свещичките на тортата

Юбилярят с най-близките си по време на партито

С най-малката си внучка Кари със съпругата си



„Освен здраве и децата да ме уважават друго не ми трябва“, заключи с усмивка Д. Логодашки, а по повод отеглянето си в заслужена почивка сподели, че за в бъдеще смята да се отдаде на пътувания с кемпера. Вдигайки първата наздравица, близките му пожелаха да е здрав, все така да бъде опора за всички тях и разбира се, да пътешества. В унисон с това съпругата му „обяви“, че вече е избрала дестинация и е готова да потегли с кемпера.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА