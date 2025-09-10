С пикник на открито в АУБ дадоха старт на новата учебна година, посрещнаха най- големия в историята на университета випуск от 399 първокурсници

С традиционен пикник на открито в Американския университет в Благоевград дадоха старт на новата академична 2025/26 г. На поляната при кампус „Скаптопара“ се събраха множество студенти, преподаватели, служители от администрацията, гости, сред които зам. кметът по културата Станислав Кимчев и актьорът Димитър Маринов.

Антон Апостолов /вляво/ със състудента си от Разград Иван Генчев

Петър Петров



Тази година първокурсниците са общо 399, което е с 13% повече от м.г. и това е най- големият випуск в 34 годишната история на частното висше училище. Новоприетите студенти са от 23 държави, като една част са от България, в това число и младежи от Благоевград. Сред тях е абитуриентът на Математическата гимназия Антон Апостолов, вече първокурсник по „Компютърни науки“.

Зам. кметът Станислав Кимчев и актьорът Димитър Маринов при пристигането си за събитието



„Избрах да уча в АУБ, защото по този начин чужбина е в моя град“, сподели отличникът от випуск 2025 на Националната хуманитарна гимназия Петър Петров, който завърши паралелката в профил „Предприемачески“ и сега е студент, 1 курс, по „Бизнес администрация“.

А атмосферата на заформилото се градинско парти бе непринудена и огласена с музика. Мнозина от общо 1350-имата студенти на университета си носеха одеяла и насядаха по зелените площ. И докато някои се отдадоха на разговори, то други спортуваха, танцуваха. За всички бе осигурена почерпка – скара, салати, безалкохолни напитки, торта…

Стотици студенти изпълниха пространството пред основната сграда на кампуса за пикника /сн. 4, 5, 6, 7, 8/



Присъстващите поздрави временният президент на АУБ д-р Джей Даниел Минингер, който пожела на студентите и колегите си здраве и успешна академична година.

Така от 09.09. бъдещите бакалаври и магистри влязоха в аудиториите и залите, като за настоящата 2025/26 г. стартира обучение по нова специалност, свързана с филмовото изкуство.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





