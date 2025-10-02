С питки и хора пенсионерите в жк „Еленово“ отбелязаха троен празник

С питки, специална програма и танци пенсионерите от клуба в жк „Еленово“ в Благоевград (на снимките) отбелязаха вчера три повода за празнуване – Международния ден на възрастните хора, Световния ден на музиката и Покров Богородичен. Председателката на клуба, певицата Павлина Теова, бе поръчала предния ден две големи питки и шарена сол, за да почувстват членовете, че денят е по-специален, а самата тя бе изненадана с цвете за професионалния си празник.

Най-игривите дами от групата по народни танци превърнаха в дансинг свободното пространство между масите за занимания и раздумка и извиха хора, а поздравителният адрес от „Съюза на пенсионерите 2004-обединени“ провокира всичките присъстващи към 50 души да усетят привилегията да са заедно и част от гражданското общество.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА