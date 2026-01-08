С повторна процедура община Благоевград търси доставчик на 16 телекеъра за дистанционна грижа

С нова процедура община Благоевград прави втори опит да намери фирма, която да достави 16 телекеъра за внедряване на нова услуга за дистанционна грижа за хора с увреждания и хронични заболявания. Финансирането е в размер на 61 355 евро чрез проект по програма „Развитие на човешките ресурси“. Същата поръчка бе обявена миналото лято, но се провали и в края на октомври бе прекратена заради неподходящи оферти на двете дружeства, депозирали документи за участие.

Вчера бяха отворени предложенията на участниците във втората процедура, регистрираните в София дружества „Живей достойно“ ООД и „А1 България“ ЕАД. Поръчката цели осигуряване на 24/7 дистанционно наблюдение и непрекъснат мониторинг заедно с незабавна реакция при нужда. Индивидуалните устройства за наблюдение на здравословното състояние включва функции за измерване на жизнени показатели – пулс, кръвно налягане, ниво на кислород в кръвта, засичане на инциденти и SOS бутон за спешна връзка. Сигналът ще се предава към звено за дистанционна грижа, което ще осигурява 24 -часово наблюдение от медицински специалисти. Целта е да се обгрижват хора, които нямат нужда от асистент, живеят сами и се нуждаят от контрол, без да се нарушава тяхната самостоятелност.

Ако кандидатите за телекеъри са повече, избраният доставчик на услугата ще определи критериите и реда за кандидатстване и получаване на устройствата.

След като комисията разгледа документите, ще се произнесе дали да се отворят ценовите предложения на двамата участници, или някой ще бъде отстранен от процедурата.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА