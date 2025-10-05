С пожелания да изследва нови хоризонти колективът на СУ – Крупник изпрати в пенсия учителката по химия М. Златева

С прочувствени думи, пожелания за нови хоризонти и да запази страстта, която винаги е носила в работата, колективът на училището в Крупник изпрати в пенсия учителката по химия и опазване на околната среда Мая Златева.

За пенсионирането си М. Златева бе изненадана и с благодарствено писмо от синдикат „Образование“ – КТ „Подкрепа”

„Скъпа г-жо Златева, приключва една глава и започва нова, изпълнена с възможности, забавни моменти и мечти, които чакат да бъдат осъществени. Вашият принос и енергия ще липсват на всички ни, но се радваме за новите предизвикателства, които Ви предстоят. Винаги помнете, че пенсионирането не е край, а ново начало! Насладете се на всяка минута от свободното си време, изследвайте нови хоризонти и запазете страстта, която винаги сте носила в работата”,

обърнаха се от колектива към своята колежка, която получи и благодарствено писмо от Регионален синдикат „Образование“ – КТ „Подкрепа“ в гр. Благоевград, както и от общинския в Симитли

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА