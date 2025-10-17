С полагане на цветя на паметника на националния герой Гоце Делчев започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на града

С полагане на цветя на паметника на националния герой Гоце Делчев в Попови ливади, започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на нашия град. Ръководството на община Гоце Делчев се поклони пред паметта на Гоце и положи цветя в знак на признателност.

По-късно честванията продължават със следната програма:

12.00 ч. – Полагане на цветя на паметника на Пейо Яворов

в Градския парк и на паметните плочи на Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов с участието на ученици от ПГ по МСС „Пейо Яворов”

16.00 ч. – 17.00 ч. Полагане на венци и цветя на:

– паметника на ген. Стилян Ковачев

– паметната плоча на Пейо Яворов на ул. „Търговска”

– паметника на Христо Ботев

17.00 ч.-17.30 ч. Заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев, ще отслужи Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим

17.30 ч.-18.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад „Гоце Делчев”

18.10 ч.-18.30 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Загиналите във войните

18.30 ч. Концерт – спектакъл „Между девет планини“ на Ансамбъл „Пирин“-Благоевград в Дома на културата.