С почит към младите семейства, в село Полена отбелязаха Бабинден по стар стил

В село Полена бе отбелязан един от най-светлите и обичани празници – Бабинден, по стар стил. Прекрасно тържество събра не само щастливите майки, но и гордите татковци. Общо 10 прекрасни семейства в село Полена са изпитали най-голямото щастие – да имат рожба през изминалата 2025 година.

В празничната вечер младите майки заедно със своите съпрузи споделиха радостта си в топла и сърдечна атмосфера. Сред гостите бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и кметът на село Полена Веселин Топузов, придружен от своята съпруга. Те отправиха своите искрени поздравления към младите семейства и изразиха надежда тази година броят им да бъде поне двойно по-голям.

Празникът бе още по-вълнуващ благодарение на известния музикант от Долно Осеново – Дзанката, който изпълни емблематични празнични песни и отправи специални музикални поздрави към всички празнуващи.

Така във вечер, изпълнена с емоция, усмивки и благодарност към живота, Полена отбеляза Бабинден – празника на надеждата и продължението на рода.

ИВАН ПЕТРОВ