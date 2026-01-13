С преднина от 3-4 цента на порция гоцеделчевецът Тома Мечев грабна изхранването на 84-ма потребители на социални услуги в Г. Делчев

Фирмата на гоцеделчевеца Тома Мечев – „Мечев“ ЕООД, ще изхранва тази година по-голямата част от потребителите на социални услуги в Гоце Делчев. На предлагания от него кетъринг, съобразен с над 10 диети, ще могат да разчитат 84 пълнолетни лица с умствена изостаналост и пълнолетни лица с деменция, както и деца и младежи с увреждания в дом „Цветна дъга“.

„Мечев“ ЕООД спечели поръчката с най-ниска цена на порцион по 3 обособени позиции в поръчка с общо 5 позиции и прогнозна стойност от 140 615,60 евро. На по 3-4 цента след нея останаха „Стониват“ ЕООД на Стоян Пашов и Магдалена Йовчева и „Мик Г 2009“ с управиител Маргарита Типова, също от Гоце Делчев.

На останалите участници в обществената поръчка – „Непар“ ЕООД на Петър Николов, „БиДиДжи – 2017“ ЕООД на Георги Чакмаков и „Си Ми Ли” ЕООД на Мария Джаджева, не им провървя, защото заради допуснати технически грешки в детайлното ценово предложение кметът Владимир Москов прекрати поръчката в частта за доставка на храна на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост и този за стари хора. След корекция в цените миналия петък те бяха обявени като самостоятелни обществени поръчки на сайта на АОП.

Любопитни са специфичните изисквания, поставени от възложителя към всички кандидати – фирмите не трябва да разхищават храни и напитки, да си хвърлят отпадъците разделно и да използват артикули за многократна употреба, а ако все пак прибягнат до съдове за еднократна употреба, то те трябва да са направени от рециклируема пластмаса или компостируем материал.

ВАНЯ СИМЕОНОВА