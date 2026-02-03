С представяне на монография от Факултета по педагогика на ЮЗУ отдадоха почит към доц. д-р В. Гювийска

По инициатива на катедра „Социална педагогика“ съвместно с Университетска библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград бе представен монографичният труд „Постмодерният социално-педагогически дискурс във Висшето училище – художествен дизайн“ с автор доц. д-р Веска Гювийска – изтъкнат учен и преподавател за поколения студенти. По този начин от Факултета по педагогика отдадоха почит към живота и делото й, спомниха си думите, идеите и ценностите, които доц. Гювийска остави като трайно наследство в академичната и културната памет.

Научният труд бе представен от доц. д-р Милена Левунлиева, която подчерта, че в него авторката говори за художествения текст не като „допълнение“ към педагогиката, а като пълноценна среда за учене.

С нескрито вълнение доц. д-р Красимира Марулевска запозна аудиторията с научноизследователските търсения на доц. д-р Веска Гювийска през годините.

„Сякаш книгата идва след автора, но и паралелно с идеите на доц. Гювийска, които винаги ще останат. Книгата ни напомня, че истинското творчество не приключва с последната страница от биографията, а продължава да живее в мислите ни, във въпросите, които възникват, в търсенията. Присъствието на доц. Гювийска във Факултета по педагогика на Югозпадния университет не се измерва с години преподавателски стаж и брой публикации, а с онова трудно уловимо и дълбоко въздействащо чувство, усещане, че срещу тебе стои личност, която мисли за образованието отвътре като ценност, като отговорност, като морален избор“, бе част от споделеното от доц. Марулевска.

Моменти от представянето на монографията на доц. В. Гювийска

Емоционален завършек поднесе съпругът на доц. Гювийска – Страхил Гювийски, който разказа чрез своя лична интерпретация спомени от съвместния им път като своеобразно преминаване по различни „житейски маршрути“.

Тази книга ще остане в академичната среда не само като спомен за един отдаден университетски преподавател и като образователен ресурс, но и като отворена врата към диалогичността в науката.

На представянето на монографията присъстваха деканът на Факултета по педагогика проф. д-р Янка Стоименова, преподаватели от различни факултети, студенти и гости.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА