С приятелска среща и много настроение ловците от Първа група на 39-а ловно-рибарска дружина-Симитли закриха ловния сезон

На Антоновден своя празник отбеляза и Първа група към 39-а ловно-рибарска дружинка – град Симитли. Ловците от групата се събраха на празнична среща по повод закриването на ловния сезон.

Събитието премина в дух на приятелство, другарство и споделени емоции – ценности, които обединяват ловците не само по време на излетите, но и в ежедневието. С много музика, дълги хора и празнично настроение празнуващите се веселиха от сърце и отбелязаха още един успешен сезон.

Кулминация на веселбата бе празничната томбола, която донесе много усмивки и емоции – сред наградите бяха прасенце, телевизор и още редица атрактивни подаръци, които зарадваха присъстващите.

Срещата затвърди силния дух на общност и взаимно уважение между ловците – доказателство, че истинското богатство на дружинката са сплотеността, доверието и верните приятели, с които всяка среща се превръща в празник.

ИВАН ПЕТРОВ